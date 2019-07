vor 4 Min.

Alle haben bestanden

Prüfung bestätigt die gute Vorbereitung der TVL-Kämpfer

Ein Teil der Lauinger Taekwondoin trat kürzlich zu einer Kup-Prüfung (Schülergrad) in der vereinseigenen TV-Halle an. Intensiv vorbereitet wurden sie in den vergangenen Monaten vom Trainerteam um Großmeister Joachim Veh (7. DAN). Alle Teilnehmer bestanden die Prüfung.

Bereits die Anfänger zeigten sehr konzentrierte und kraftvolle Hyongs (Formen) sowie vorbildliche Grundschulübungen. Auch die Erklärung der koreanischen Begrifflichkeiten war ein Inhalt.

Bei den Fortgeschrittenen mussten neben der Selbstverteidigung (Hosinsul), die auch Stock- und Messerangriffe beinhaltet, zudem ein oder mehrere Bretter zertrümmert werden (Kyek-Pa). Hart ging es auch beim Freikampf (Chaju-Taeryon) der Erwachsenen zu.

Die höchste Tagesgraduierung erreichten Anja Mayer und Bernd Hirner: Sie bestanden mit Bravour den 1. Kup (braunschwarzer Gürtel). Die Prüfer Remo Petzhold (4. Dan) und Sandra Föll (2. Dan) waren mit dem Abschneiden ihrer Taekwondoin sehr zufrieden. (sf)

