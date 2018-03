Allen Grund zum Strahlen

vor 50 Min.

Badminton: Dillinger Zweitliga-Team vor der besten Saison in der Vereinsgeschichte. Und das siegreiche Heimfinale muss noch nicht das Ende der Erfolgsstory sein.

Mit einem 5:2-Erfolg in ihrem letzten Heimspiel der Zweitliga-Saison sicherten sich die Badminton-Spieler des TV Dillingen vor den Augen des Präsidenten des Bayerischen Badmintonverbandes und zahlreichen begeisterten Zuschauern nicht nur vorzeitig den Klassenerhalt. Zudem ist die Ausgangslage für das beste Abschneiden der Vereinsgeschichte sehr gut.

Das Spiel gegen den VfB Friedrichshafen begann mit dem ersten Herrendoppel und dem Damendoppel. Berchtenbreiter/Ames entschieden ihr Spiel in drei Sätzen für sich und holten somit den ersten Punkt für Dillingen. Das Damendoppel musste dagegen in einen entscheidenden fünften Satz. Dort hatten Romen/Oliwa die besseren Nerven und bauten den Vorsprung dadurch auf 2:0 aus. Souverän zeigte sich auch das zweite Herrendoppel Güttinger/Teuber bei seinem Erfolg in drei Durchgängen. Im anschließenden Mixed sorgten Ames/Oliwa mit einem 3:1 bereits für den vorzeitigen Sieg der Donaustädter.

Stephanie Romen konnte an ihre gute Leistung im Doppel nicht komplett anschließen und musste sich im Dameneinzel geschlagen geben. In den abschließenden beiden Herreneinzeln entschied Tobias Güttinger sein Match für sich. Kapitän Florian Berchtenbreiter musste sich im ersten Herreneinzel geschlagen geben, womit der 5:2-Endstand aus TVD-Sicht feststand.

Die Dillingen finden sich damit vor dem beiden Duell am abschließenden Spieltag auf einem sensationellen dritten Rang wieder. Diese soll verteidigt werden. Und es besteht sogar noch die kleine Hoffnung auf den Relegationsplatz zur Ersten Bundesliga, falls Zweiter Marktheidenfeld patzt. (fb)

