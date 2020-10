vor 18 Min.

Aller guten Dinge sind drei beim TSV Wertingen

Valentin Jaumann (Mitte), hier von den Mertingern Sebastian Schroll (links) und Philip Heckmeier (rechts) in die Zange genommen, schoss mit seinem zehnten Saisontreffer den TSV Wertingen 1:0 in Führung.

Bezirksliga Nord: Warum auch Mertingen den TSV Wertingen nicht stoppen kann.

Von Michael Thiel

Der TSV Wertingen feiert im dritten Spiel seit dem Re-Start den dritten Bezirksliga-Sieg – diesmal im Derby mit 4:1 verdient und deutlich über den FC Mertingen. Im Duell der Aufsteiger hatten die Gastgeber die Partie immer unter Kontrolle.

Bereits in der 4. Minute zeigte die Heimmannschaft in der Offensive auf. Christoph Prestel steckte den Ball auf Marco Schiermoch durch, doch dessen Schuss flog knapp am langen Eck vorbei. Im weiteren Verlauf dominierte Wertingen das Spiel und kam zu vielen Torabschlüssen. Nach einer guten halben Stunde brach Valentin Jaumann den Bann und erzielte mit seinem zehnten Saisontor die Führung. Florian Eising zog aus der zweiten Reihe ab, in der Schussbahn stand Jaumann, der den Ball annahm und flach einschob.

Prestel trifft zweimal für Wertingen

Nur drei Minuten später erhöhte Christoph Prestel. Er hob einen Freistoß aus 18 Metern sehenswert zum 2:0-Pausenstand in den Winkel. Auch im zweiten Durchgang hatte Wertingen das Spiel klar im Griff und konnte die Führung in der 52. Minute ausbauen. Eine Hereingabe von Kapitän Maximilian Beham nahm Christoph Müller direkt – und der Ball landete wie an einer Schnur gezogen im Gehäuse.

Die Gäste aus Mertingen kamen wie aus dem Nichts in der 68. Minute zu ihrem Treffer. Christoph Haas setzte das Leder – sträflich allein gelassen – von der rechten Strafraumseite ins lange Eck. Nun zog sich Wertingen etwas zurück und überlies dem FCM das Spielgeschehen. Die Gäste kamen allerdings kaum gefährlich in der Nähe des TSV-Strafraums. Den 4:1-Endstand erzielte Christoph Prestel mit seinem zweiten Treffer. Der eingewechselte Manuel Rueß steckte das Spielgerät auf Prestel durch, der war frei vor dem Keeper und schloss überlegt ins lange Eck ab.

Wertingen hat durch diesen Sieg erst einmal nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Das Spiel des FC Stätzling wurde abgesagt und somit stehen die Zusamstädter nun auf dem sechsten Tabellenrang.

