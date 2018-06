vor 38 Min.

Altenberger Siegesserie Lokalsport

Tennis: Saisonziel ist damit greifbar

Von Thomas Böhle

Sehr zufrieden sind derzeit Spieler, Trainer und Funktionäre der SV Altenberg-Tennisabteilung mit den Leistungen ihrer Mannschaften in den aktuellen Punktrunden. Am vergangenen Wochenende waren alle drei gemeldeten Altenberger Mannschaften spielerisch aktiv.

Die Herren 1 empfingen zu Hause die Akteure des TC Bäumenheim und siegte nach spannenden und hart umkämpften Begegnungen am Ende mit 5:4. Mannschaftsführer Manuel Maier: „Wir haben den heutigen Sieg mehr als verdient. Unser Gegner hat einen Spieler aufgestellt, dessen Einsatz aus sportlicher Sicht sehr umstritten war. Dennoch ging deren Rechnung nicht auf und wir hatten am Ende die Nase vorn. So sehen wir uns einmal mehr bestätigt, in dieser Klasse erfolgreich mitspielen zu können. Unser Saisonziel, der Klassenerhalt, ist fast geschafft.“

Noch deutlicher, mit 0:9, siegten die Altenberger Herren 2 beim Spiel in der Kreisklasse 3 gegen den TC Wertingen. Wie der Spielbericht eindrucksvoll bestätigt, hatten die Gastgeber an diesem Spieltag keine Chance gegen die Übermacht ihrer Gäste. Dennoch waren die Begegnungen interessant, die Kameradschaft vorbildlich.

Die SVA-Damenmannschaft traf in der Kreisklasse 2 auf den TSV Offingen. 6:3 für die Gastgeber aus Offingen lautete das Endergebnis. Die Begegnungen verliefen weitgehend ausgeglichen. Drei Spiele wurden erst im Matchtiebreak entschieden. So zeigten sich die Altenberger Spielerinnen um Mannschaftsführerin Jacqueline Eff trotz der Niederlage zufrieden mit der gezeigten Mannschaftsleistung, wissend, dass das sprichwörtliche Quäntchen Glück an diesem Spieltag ihren Offinger Gastgebern vergönnt war.

Themen Folgen