19.07.2019

Alter schützt vor Titeln nicht

Wittislinger Herren 50 gewinnen „Endspiel“ um die Meisterschaft. Auch die „Erste“ ist trotz Niederlage mit Saison zufrieden

Von Rainer Lemmer

Im Saisonfinale der Tennis-Punktrunde unterlagen die Herren I des TSV Wittislingen in Höchstädt 3:6. Bei diesem Auswärtsspiel konnte im Einzel lediglich Alexander Matt den Platz als Sieger verlassen. Nach zwei gewonnen Doppeln unterlag das Team um Mannschaftsführer Fabian Hoffmann 3:6. Der zweite Platz in der Abschlusstabelle ist aber das beste Resultat einer ersten TSV-Mannschaft in den vergangenen Jahren.

TC Wertingen – TSV Wittislingen 4:5. Im Endspiel um die Meisterschaft bei der Herren 50 standen sich am Wochenende die ungeschlagenen Teams des TC Wertingen und der Gäste aus dem Egautal gegenüber. Die TSVler Joachim Kircher und Thomas Weihmayer gewannen in zwei Sätze ihre Einzel. Den spielentscheidenden Sieg errang Joachim Frömel mit 13:11 im Match-Tiebreak. So stand es nach den Einzeln 3:3. Die weiteren Wittislinger Punkte holte sich die Doppel Joachim Frömel/Norbert Oberfrank und Jürgen Priller/Holger Oberfank. Damit sichert man sich den Meistertitel samt Aufstieg in die Bezirksklasse 1.

TSV Wittislingen – TSV Zusmarshausen II 6:3. Gegen den Spitzenreiter aus Zusmarshausen startet man mit Siegen im Einzel von Nursel Wolf, Simone Wagner und Maxime Schilling. Die entscheidenden Punkte errangen Anja Selzle und Jossy Schäffler in ihren Einzeln. Das Doppel Jossy Schäffler/Nursel Wolf holte den sechsten Zähler. Damit wahrte Wittislingen die Chance, den zweiten Platz in der Abschlusstabelle zu erreichen.

TSV Wittislingen – TSV Offingen 6:0. Eine glatte Sache: In ihrem letzten Spiel der Saison waren Jana Frömel, Jasmin Göger, Valentina Weißenrieder und Celine Wolf in allen Einzeln und Doppeln erfolgreich. Damit errang man einen guten vierten Platz in der Kreisklasse 1.

TSV Wittislingen II – TSV Altenberg II 5:4. In der zweiten Herren-Mannschaft waren zunächst Rainer Lemmer, David Heinzl und Harald Spyrka siegreich. Im Doppel holten Jakob Sick/Harald Spyrka und David Heinzl/Men Weißenrieder die weiteren Punkte zum Gesamterfolg der Egautaler gegen den Gast aus dem Bachtal.

Weitere Ergebnisse: Herren 65: TSV Wittislingen – TC Elchingen 2:4; Knaben 14: TC RW Nördlingen – TSV Wittislingen 6:0; Herren 55: TC Ay-Senden – TSV Wittislingen 8:1; Herren III: TSV Welden II – TSV Wittislingen III 5:1

Themen Folgen