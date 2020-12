vor 18 Min.

An Geißbock „Hennes“ einen Narren gefressen

Plus Fans: Das Maskottchen hatte es Thomas Schwair schon als Kind angetan. Seitdem drückt der Lutzinger dem 1. FC Köln die Daumen. Warum Freunde den Steinheimer Richard Mayershofer „Hornig“ nennen.

Von Günther Herdin

Bis zum vergangenen Samstag mussten die Anhänger des 1. FC Köln einiges aushalten. 18 Mal in Folge blieb der Fußball-Bundesligist vom Rhein ohne Sieg, ehe ein 2:1-Erfolg bei Borussia Dortmund die lange Leidenszeit beendete. Gefreut über diesen Husarenstreich hat sich natürlich auch Thomas Schwair. Im gleichen Atemzug gesteht der Lutzinger, dass ihn die Misserfolge der vergangenen Monate so sehr doch nicht getroffen haben. Schwierige Zeiten habe es beim „Effzee“ des Öfteren schon gegeben, „deshalb war alles nicht so schlimm“, lächelt der 37-Jährige. Von seiner Familie habe er nach dem Coup in Dortmund viele Glückwünsche erhalten. Schwair: „Die meisten sind FC Bayern-Fans und waren froh, dass der BVB Federn gelassen hat.“

Keeper Bodo Illgner als Vorbild

Seine Liebe zu der launischen Diva aus der Karnevalshochburg entstand nicht etwa durch ein unvergessliches Spiel, an das sich Schwair erinnern könnte, sondern durch das Vereinsmaskottchen. Als Kind entdeckte der kleine Thomas beim Fernsehschauen Geißbock „Hennes“ auf dem Bildschirm, und schon hatte er an dem Vierbeiner einen Narren gefressen. Je öfters er den Geißbock in der Folgezeit im TV entdeckte, desto mehr interessierte er sich für Fußball und den 1. FC Köln. Erstes sportliches Vorbild war für den Bankkaufmann Torhüter Bodo Illgner, später folgten Toni Polster, Lukas Podolski und aus dem aktuellen Kader Jonas Hector.

Thomas Schwair. Bild: alh

Aufgrund der Entfernung nach Köln sind Besuche für den Ehemann ins Rhein-Energie-Stadion eher selten. Zweimal war Thomas Schwair jedoch vor Ort und beide Male war er total beeindruckt. Am meisten hat ihm imponiert, wie die FC-Fans mit negativen Dingen umgehen. „Auch bei Niederlagen wird hinterher gesungen und gefeiert“, hat er beobachtet. Immer wenn die Kölner in den vergangenen Jahren in München oder in Augsburg zu Gast waren, hat er Schwair versucht, die Spiele seines Lieblingsvereins zu besuchen. Dies dürfte in der laufenden Saison aufgrund der Corona-Pandemie allerdings schwierig werden.

Dies weiß auch der Steinheimer Richard Mayershofer. Der langjährige Schiedsrichter gehört einer Generation an, in der für den „Effzee“ noch Spieler wie Wolfgang Overath, Hannes Löhr, Heinz Flohe oder Heinz Hornig die Massen im Stadion begeisterten. Insbesondere Heinz Hornig hatte es dem inzwischen 68-Jährigen als Jugendlicher angetan. „Er war Linksaußen, so wie ich später selbst“, schwärmt Mayershofer von den Flankenläufen Heinz Hornigs. Geblieben ist dem Steinheimer deshalb bis heute der Spitzname „Hornig“. Zum Köln-Fan ist Mayershofer Ende der 1960er Jahre geworden, als ihn sein Vater zu einem Spiel ins altehrwürdige Müngersdorfer Stadion mitgenommen hat. Es war ein unvergessliches Erlebnis für ihn.

Köln ist erster Bundesliga-Meister

Dass seine Kölner, die in der Saison 1963/64 erster Bundesligameister wurden, in den Jahren danach immer wieder in sportliche Schwierigkeiten gerieten, damit kann Richard Mayershofer locker umgehen. „Wenn wir absteigen, dann steigen wir danach halt wieder auf“ – dieses Motto gilt für ihn auch in dieser Saison. Bis zum vergangenen Wochenende mussten die FC-Fans saisonübergreifend 18 Spieltage auf einen Dreier warten. Mayershofer verfolgte die Partie seines Lieblingsklubs bei Borussia Dortmund in der Kultsendung „Heute im Stadion“ vor dem Radio. Als endlich der Schlusspfiff ertönte, war der Jubelschrei bei ihm riesengroß. Seine Kölner hatten beim hohen Favoriten mit 2:1 gewonnen. Ein Ergebnis, das er sich vor dem Spiel nicht einmal im Traum erhofft hatte. Doch manchmal kommt es anders, als man denkt.

Wie groß seine Liebe zum Traditionsklub vom Rhein ist, bewies Mayershofer im Frühling 2009. Als er in dieser Zeit über den Kölner Domplatz schlenderte, sammelten die rheinischen Fans in Büchsen Spenden für einen Rücktransfer ihres Lieblingsspielers Lukas Podolski vom FC Bayern München zum FC. „Ich habe spontan fünf Euro reingeschmissen“, erinnert sich „Hornig“ Mayershofer. Im Sommer 2009 spielte Podolski tatsächlich wieder für die Kölner.

Fan-Tipp: Der Erfolg in Dortmund könnte dem FC Köln großen Auftrieb gegeben haben, hofft Fan Thomas Schwair aus Lutzingen. Dennoch sieht er seine Mannschaft im anstehenden Heimspiel gegen den noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg als Außenseiter. Mit einem 1:1, so sein Tipp, wäre er durchaus einverstanden. Ebenfalls auf ein Unentschieden legt sich der Steinheimer Richard Mayershofer fest. Er prognostiziert ein 2:2, sieht seine Kölner aber vor dem Anpfiff in der klaren Außenseiterrolle.

