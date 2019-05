00:03 Uhr

Andreas Egger neuer „Chef“

Der SV Bachhagel hat wieder einen Vorsitzenden

Zwei Hauptpunkte bestimmten die Jahreshauptversammlung des SV Bachhagel. Zum einen das 70-jährige Vereinsjubiläum, zum anderen die Neuwahl, bei der mit Andreas Egger das Amt des Ersten Vorsitzenden wieder besetzt werden konnte.

Im Rahmen des Jubiläums stehen noch mehrere Veranstaltungen auf dem Programm: das Open-Air-Konzert mit dem Trio Prosecco am 6. Juli, das Jugendfußballturnier am 13. Juli und das XXL-Menschenkickerturnier am 14. Juli.

Nach der Begrüßung durch Zweiten Vorsitzenden Thomas Leitner berichtete Schriftführerin Nadine Urban-Russo über die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres. Jugendleiter Robert Goldau teilte mit, dass derzeit im Rahmen der neu gegründeten Nachwuchsfußball-SG Bachtal eine G- und F-Jugend in Bachhagel, eine E- und A-Jugend in Altenberg sowie die D-Jugend in Landshausen trainieren. Er legte sein Amt als Jugendleiter nieder. Für die Abteilung Gymnastik berichtete Yvonne Bayerle von Gruppen mit derzeit 25 Frauen und 115 Kindern. Die Rhythmische Sportgymnastik führte vergangenes Jahr erstmals eine Vereinsmeisterschaft durch. Aus der Abteilung Tennis wurden derzeit 77 Mitglieder gemeldet. Leo Czepiczka berichtete unter anderem vom Basler-Cup. Kassenwart Ludwig Seeger konnte einen erfolgreichen Jahresabschluss vermelden.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Andreas Egger zum Ersten Vorsitzenden gewählt. Für die Abteilungen Gymnastik (Doris Binder) und Tischtennis (besteht seit Januar 2019; Thomas Leitner) wurden neue Abteilungsleiter gefunden. Die Ausschussmitglieder heißen Alexander Rau, Robert Goldau, Achim Appel und Michael Dislers.

Zum Schluss gab es Ehrungen für langjährige Mitglieder: 25 Jahre dabei: Jürgen Schnaufer; 50 Jahre: Anton Grimm; 70 Jahre: Xaver Schilling und Anton Stutzmüller. (bido)

