Applaus, Applaus!

Handball: Offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für den TSV Wertingen. Motivationsschub von den Rängen. Auch die „Zweite“ startet siegreich in die Saison.

Besser hätte es für Wertingens Handball-Männer nicht losgehen können: 23:19 wurde das Bezirksliga-Auftaktspiel in eigener Halle gegen die Reserve des TSV Aichach gewonnen. Schön für die Zuschauer: Die 60 Minuten waren ein offener Schlagabtausch. Im ersten Durchgang wechselte die Führung ständig. Trotz Unterzahl gelang Wertingen die Ein-Tor-Führung zur Pause. Am umkämpften Spielverlauf änderte sich nach dem Wechsel wenig. Auf beiden Seiten kam es zu zahlreichen Zeitstrafen. Das TSV-Team um Coach Andreas Seitz konnte die daraus resultierenden Siebenmeter nur zur Hälfte verwerten. Zehn Minuten vor Schluss setzte sich der TSV drei Tore zum 17:14 ab und spielte die Partie souverän zu Ende. Der Trainer mahnte an, die schlechte Chancenverwertung bis zur nächsten Partie um einiges zu verbessern. Ein Dank galt den Zuschauern, vor allem den Wertinger Fußballern, die die Handballer lautstark unterstützten.

Wertingen II trotz Ausfällen stark

Ebenfalls erfolgreich war die Wertinger Reserve in der Bezirksklasse West beim 23:16 daheim gegen den SC Ichenhausen II. Ohne Trainer Munz und mit weiteren Ausfällen wurde der Angstgegner nach einigen Jahren endlich wieder einmal besiegt. Routinier Armin Steininger hatte mit seinen fünf Treffern erheblichen Anteil am Erfolg. (MIGA)

