00:02 Uhr

Arthur Giss sichert den Sieg

Dillingen gewinnt den Saisonauftakt. Der Schlussspieler trifft eine richtige Entscheidung

Von Manfred Forscht

Gleich im ersten Spiel der neuen Saison musste die erste Mannschaft des Dillinger Schachclubs feststellen, dass in der Regionalliga starke Mannschaften spielen und der sofortige Wiederaufstieg in die Landesliga sehr schwer sein wird. Mit der Mannschaft aus Haar stellte sich im Colleg in Dillingen ein Team vor, das an allen acht Brettern gleichmäßig gut besetzt war. Die Begegnung begann recht erfreulich. Christian Billing hatte einen starken Druck aufgebaut. Als er zwei Bauern gewonnen hatte, wollte sich sein Gegner nicht länger plagen und gab auf. Eine tolle Partie spielte Peter Richtmann, er erhöhte mit seinem Sieg auf 2:0. Lange Zeit sah es bei Helene Giss recht erfreulich aus. Dann setzte sie ungenau fort und musste ihrem Gegenüber die Hand zum Sieg reichen. In einer schönen Partie sah sich Uli Bäuml in Vorteil. Als er nach einem Fehler die Qualität verlor, war auch die Partie nicht mehr zu retten. Die bessere Stellung von Johannes Sperr verflachte zusehends, als sein Gegner das Remis anbot, nahm er es an. Ebenfalls remis endeten die Partien von FM Korbinian Nuber und Vitus Lederle. Bei gleicher Bauernzahl konnte Nuber das Damenendspiel nicht gewinnen, Lederle hatte zwar einen Mehrbauern, das nützte nichts, denn beide hatten ungleiche Läufer. Arthur Giss war es vorbehalten, mit seinem Erfolg den Gesamtsieg zu sichern. Frühzeitig bekam er von seinem Gegner ein Remis angeboten, welches er ablehnte. Zurecht, wie sich später herausstellte. Denn er eroberte einen Freibauern, den er im Turmendspiel zum Sieg führte. Am Ende hieß es 4,5:3,5 für den SCD. Im November trifft Dillingen auf die Mannschaft aus Sendling. Da an diesem Tag Vitus Lederle und Christian Billing, die beiden Stützen der Mannschaft, verhindert sind, wird es ein sehr schweres Spiel werden.

Für die zweite Mannschaft war der Beginn der neuen Spielsaison in der Kreisliga Nordschwaben nicht zufriedenstellend. Einige Spieler waren verhindert, und kurzfristig meldete sich ein weiterer krankheitsbedingt ab. Gegen ein starkes Team aus Kötz/Ichenhausen schlug sie sich beachtlich, konnte aber eine Niederlage nicht verhindern. Benedikt Fech und Peter Heid mussten die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen. Als Anton Mok, Manfred Forscht und Uli Kapfer ihre Partien unentschieden gaben, war die Begegnung bereits verloren. Eduard Sawitzki verkürzte mit sicherem Sieg auf 2,5:4,5, die längste Partie von Nicole Nentwig wurde remis gegeben zum 3:5-Endstand.

