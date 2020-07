vor 19 Min.

Auch die Damen spielen meisterlich

Ein weiteres Gundelfinger Team sichert sich damit den Titelgewinn 2020

Von Jessica Weber

Die Erfolgsserie der Gundelfinger Tennis-Teams riss auch am sechsten Spielwochenende dieser Saison nicht ab. Nachdem sich die Herren I, II und auch III bereits die Meisterschaft in ihren jeweiligen Ligen gesichert hatten, kürten sich am Sonntag auch die Damen I mit ihrem 6:3-Erfolg gegen den Tabellenzweiten TC Meitingen zum Titelgewinner der Bezirksklasse 2.

Carina Pappe, Zemzem Cetin, Carolin Trittner und Cornelia Aust überzeugten sowohl im Einzel wie auch im Doppel und holten die Punkte. Am kommenden Sonntag beendet die Mannschaft als letztes FCG-Team die Saison und empfängt dabei den Tabellenzweiten TSV Königsbrunn. Doch auch bei einer Niederlage ist den Gundelfinger Damen die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Die Junioren 18 empfingen an ihrem letzten Spieltag den TC Kötz. Pascal Mayer, Elias Frei und Simon Krist sorgten mit ihren Siegen im Einzel für einen 3:1-Vorsprung, den die Doppel Mayer/Frei und Link/Krist schließlich zu einem deutlichen 5:1 weiter ausbauen konnten. Damit beendet das Team, das an den ersten beiden Spieltagen als Verlierer vom Platz gegangen war und danach vier Siege in Folge feierte, die Saison auf dem zweiten Platz in der Kreisklasse 1.

Auch die Herren 30 bestritten auswärts gegen Wechingen ihr abschließendes Saisonspiel und überzeugten dabei dank klarer Siege von Alexander Maier, Markus Nusser, Frank Mayershofer, Dominik Förg und Julian Seitz im Einzel sowie Doppelerfolgen von Nusser/Mayershofer, Maier/Förg und Streit/Seitz mit 8:1. Wie bereits im Hinspiel konnten sich die Wechinger erneut einen Ehrenpunkt erkämpfen. Aus den beiden Begegnungen mit ihrem anderen Gegner, dem TC Burgheim, gingen die FCG-Herren dagegen jeweils mit 9:0 als Sieger hervor.

Themen folgen