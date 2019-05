00:04 Uhr

Auch im Jubiläumsjahr ist der Rückblick erfreulich

TV Lauingen als größter Landkreis-Sportverein zieht Bilanz – zum ganzen Glück fehlt nur ein Erster Vorsitzender

Von Annette Frank

Ein weiteres Jahr ohne Ersten Vorsitzenden liegt hinter dem TV Lauingen. Trotzdem stemmte das Vorstandsteam um Arnold Reiter, Joachim Veh, Martin Rehm, Sigrid Föll und Annette Frank mit den engagierten Abteilungs- und Übungsleitern nicht nur Pflichtaufgaben: das 150-jährige Jubiläum, welches das ganze Jahr 2019 gefeiert wird, ist in vollem Gange und warf im abgelaufenen Vereinsjahr seine Schatten voraus.

Mit seinen 2020 Mitgliedern ist der TVL in der Mitgliederzahl weiterhin stabil und kann mit 18 Abteilungen ein differenziertes und qualitativ hochwertiges Sportangebot vorweisen. Den 91 Übungsleitern, die wöchentlich viele Stunden ehrenamtlich in das Training und die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen investieren, dankte Joachim Veh stellvertretend für den Vorstand ganz besonders.

Martin Rehm stellte die Aktivitäten der 18 Abteilungen mit vielen Bildern vor. Bei den Abteilungsleitern löst Marco Kienle als neuer Chef der Stockschützen Rudi Pfaffenzeller ab, dem für seine langjährige, treue Arbeit gedankt wurde. Pfaffenzeller bleibt der Abteilung als stellvertretender Abteilungsleiter verbunden.

Einige sportliche Glanzlichter haben das Vereinsleben und das Gemeinwesen bereichert: angefangen beim Dreikönigslauf und dem Triathlon über die Ausrichtung verschiedener Meisterschaften des Vize-Europameisters im Schautanz „Tanztreu“ bis hin zu bayerischen Jugendmeisterschaften in der Abteilung Tischtennis und dem Nikolausturnen.

Bürgermeisterin Katja Müller honorierte in einem Grußwort den langen Atem der freiwillig Engagierten im Jubiläumsjahr des Vereins. „Das 150-jährige Jubiläum wird in die Geschichte Lauingens eingehen. Seien Sie stolz auf so viel Ehrenamt! Ich bin es.“

Aus den Abteilungen wurden für ihr Engagement besonders geehrt: Werner Müller, Fritz Föll und Bianca Bagienski (Ski & Bike) für langjährige und kreative Mitarbeit; die 15-jährige Jule Resselberger für ihre außerordentlichen Leistungen im Bereich Triathlon; Jutta Seifried, Heiko Olejnik und Miriam Seifried für ihre Arbeit bei der Schautanzformation Tanztreu; Thomas Burr als Gründungsmitglied der Abteilung Volleyball. Die Abteilung Taekwondo zeichnete ihre bayerischen Meister Niklas Zahler, Hannah Hofmaier, Isabel Sommer (Jugend) und Peter Grüner (Herren) aus.

Stellvertretender Vorsitzender Arnold Reiter trug in souveräner Form die solide Finanzlage des Vereins vor. Ein großer Posten im Ausgabenbereich sind die Hallennutzungsgebühren, die an die Stadt Lauingen entrichtet wurden. Wenn sie in diesem Rahmen blieben, könnten auch weiterhin Investitionen getätigt werden, die den Vereinsmitgliedern zugutekommen. 2018 wurde die komplette Beleuchtung in der TV-Halle erneuert, die Wände bekamen einen neuen Anstrich. Zudem wurde eine Leichtbodenmatte angeschafft.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt:

25 Jahre: Jutta Burger, Erwin Freudling, Rita Kleinle, Joachim Veh

40 Jahre: Johann Beck, Doris Bulling, Sigrid Föll, Martha Holz, Mathias Hördegen, Ottmar Klarmann, Elfriede Kling, Karl Kling, Marga Lang, Peter Lang, Manfred Strohmeier

50 Jahre: Renate Kimmerle, Werner Müller

60 Jahre: Karl Baur, Albert Gross, Hermann Weinmann

70 Jahre: Ludwig Lenzer

