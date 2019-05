vor 38 Min.

Auf dem Lechfeld siegreich

Damen 40 der SSV Höchstädt sammeln Bezirksliga-Punkte. Dagegen setzt es Niederlagen für die Herren und Damen I

Von Julia Däubler

Die Tennis-Damen 40 der SSV Höchstädt gewannen ihr Bezirksliga-Auswärtsspiel in Klosterlechfeld sicher mit 7:2. Walburga Pollak, Marianne Däubler, Kirsten Weber und Katrin Anzenhofer punkteten klar. Silvia Kölle holte mir ihrem Sieg im Match-Tiebreak den fünften Einzel-Punkt, sodass der Sieg schon nach den Einzeln in trockenen Tüchern war. In den Doppeln siegte erneut Pollak mit Birgit Eser (6:4, 5:7, 11:9). Kölle/Anzenhofer machten den Endstand perfekt.

Die Höchstädter Herren I hatte in der Kreisklasse 1 den TC Wertingen II zu Gast – und unterlagen knapp 4:5. Im Einzel waren Robert Vukusic (6:2, 6:3), Andreas Kraus (7:5, 6:3) und Frank Müller siegreich. Zwischenstand: 3:3. In den Doppeln legten aber nur Vukusic/Kraus einen weiteren Punkt drauf. Die Herren II schlugen beim TC Dillingen II auf. Ihre Einzelpartien beendeten Oliver Maneth, Andreas Vatter, Jens Friedel und Andreas Schneider allesamt klar siegreich. Der 4:2-Vorsprung ließ entspannte Doppel zu. Hier marschierten die Höchstädter Thomas Ebermayer/Maneth, Vatter/Schneider und Friedel/Luca Thanner ganz souverän weiter.

Die Herren 50 hatten den TC Neusäß II zu Gast. In den Einzeln konnte lediglich Franz Vatter im Match-Tiebreak punkten. Doch im zweiten Durchgang zeigte sich die enorme Doppelstärke der SSVler. Vatter und Wilhelm Bosl sowie Reimund Neumann und Heinz Herb sicherten mit klaren Erfolgen das Unentschieden.

Die erste Höchstädter Damenmannschaft unterlag beim TSV Mönchsdeggingen 2:7. In den Einzeln siegte nur Vanessa Weber, dann punktete noch das Doppel Anja Kramer/Sarah Spring. Ähnlich erging es den Damen II beim VfL Zusamaltheim. Jana Strobel sowie Nathalie Anzenhofer/Sophia Veh erspielten zwei Punkte bei der 2:4-Niederlage.

Die Damen 50 kamen daheim gegen den TC Buchdorf 0:6 unter die Räder.

