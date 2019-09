vor 27 Min.

Auf der Kurzdistanz flott unterwegs

Lauinger Nachwuchs hat Spaß und Erfolg bei der 42. Nürtinger Regatta

Von Lina Erasin

Acht junge Ruderer des Lauinger RSC machten sich mit ihrem Trainerduo Markus Prinz/Lisa Reichert auf den Weg nach Württemberg, um dort an der 42. Nürtinger Ruderregatta teilzunehmen. Jedes Rennen der Lauinger wurde von den Teammitgliedern lautstark angefeuert, die einen tollen Aussichtsplatz hatten und von dort die gesamte Strecke vom Start bis zu den Endspurts samt Zieleinlauf beobachten konnten. Und sie sahen etliche gute LRSC-Ergebnisse.

Den Anfang machten Julia Gögelein und Louisa Müller, die in ihrem Zweierrennen der A-Seniorinnen zu einem zufriedenstellenden vierten Platz ruderten. Der nächste auf der wunderschönen 500-Meter-Kurzstrecke war Ferdinand Glas im Einer der B-Junioren, der sich über einen zweiten Platz freuen konnte und damit seine Ambitionen, aber auch sein Können in seinem ersten aktiven Regattajahr eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Als Anna Fischbach im Einer-Rennen der 14-jährigen Mädchen zu einem grandiosen Endspurt ansetzte, wurde es laut unter den Zuschauern und Teammitgliedern, die sie erfolgreich anfeuerten. Am Siegersteg nahm sie mit einem zufriedenen Lächeln ihre Medaille und das Sieger-T-Shirt in Empfang. Ein schöner Erfolg in der sich ihrem Ende entgegenneigenden Saison.

Es folgte das Zweier-Rennen der leichten Männer. Die Geschwister Jan und Leon Wollenburg mussten sich hier lediglich dem Würzburger Boot mit den amtierenden U23-Europameistern geschlagen geben. Im Mädchen-Zweier fuhren Anna Fischbach und Greta Stolpe als Dritte durchs Ziel und sicherten sich durch eine gute Rennzeit einen Startplatz im A-Finale. Dieses absolvierten sie als Zweite. Leon Wollenburg bestritt sein zweites Rennen im Einer und holte sich den dritten Platz. Auch Louisa Müller erreichte bei den A-Seniorinnen im Einer Rang drei. Jan Wollenburg machte es im leichten A-Senioren-Einer spannend und wurde mit einem tollen Endspurt glücklicher Zweiter. Greta Stolpe fuhr bei ihrem Einer-Rennen der 13-jährigen Mädchen auf einen sehr guten zweiten Platz. Leon Wollenburg und Ferdinand Glas erreichten im leichten A-Junioren-Zweier Rang drei. Julia Gögelein/Lina Erasin wurden Vierte.

Ferdinand Glas ruderte im Einer der B-Junioren auf einen vierten Platz. In seinem folgenden Rennen der leichten A-Junioren sicherte er „Silber“. Anna Fischbach und Greta Stolpe erreichten in ihren jeweiligen Einer-Rennen Platz vier.

