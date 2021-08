Ausdauersport

Die Erste im Ziel muss nicht unbedingt auch die Siegerin sein

Plus Triathlon: Jule Resselberger wird in Harburg bayerische Vizemeisterin ihrer Altersklasse. An den „Rolling Start“ unter Corona-Bedingungen hat auch sie sich erst zu gewöhnen.

Von Hans Gusbeth

Die Lauinger Triathletin Jule Resselberger ist auch in Corona-Zeiten auf Erfolgskurs. Beim 33. Oettinger Triathlon holte sie sich in 1:11:35 Stunden den ersten Platz in ihrer Altersklasse und gewann damit die Schreiner-Ott-Trophy. Unter insgesamt 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern kam sie bei den Damen auf einen hervorragenden zweiten und insgesamt auf den 14. Rang. Bereits eine Woche zuvor hatte sich die 17-Jährige in Harburg den bayerischen Vizemeister-Titel ihrer Altersklasse erkämpft. Im Mixed Relay (Mannschaft) wurde sie sogar bayerische Meisterin.

