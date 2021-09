Eisenharter Kampf der Nachwuchs-Ironwomen

Plus Triathlon: Zwei talentierte junge Frauen hoffen auf eine große sportliche Zukunft. Warum eine der beiden vom legendären Ironman träumt, während die andere mehr die kürzeren Distanzen bevorzugt.

Für die Triathletin Sabrina Klotz besteht ihre Sport-Branche aus vier Disziplinen: Schwimmen, Radfahren, Laufen – und Wechseln. Anders als beim Zehn- oder Modernen Fünfkampf geht es bei Triathlon um eine nahtlose Verbindung der drei beliebtesten Ausdauersportarten Deutschlands. Die 22-Jährige aus Gundelfingen beschreibt den flotten Übergang vom Wasser aufs Rad und dann hinein in die Laufschuhe: „Das muss unbedingt trainiert werden, ein zu langer Aufenthalt in der Wechselzone wäre pure Zeitverschwendung“, urteilt die Sportlerin, die vom härtesten Rennen der Welt, dem „ Ironman“ auf Hawaii schwärmt: „Da möchte ich unbedingt mal hin.“ Und das, obwohl die Langstreckenversion des Tri-Sports vom Teilnehmer alles abfordert: knapp vier Kilometer Schwimmen im Meer, 180 Kilometer auf dem Rad bei Wind und Wetter, und als krönender Höhepunkt zum Abschluss ein Marathonlauf von rund 42 Kilometer.