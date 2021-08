Ausdauersport

In ihrer Altersklasse ist Daniela Unger deutsche Spitze

Als schnellste Triathletin ihrer Altersklasse ging Daniela Unger in Bremen über die Ziellinie.

Plus Triathlon: In Bremen siegt die Athletin des TV Lauingen auf der olympischen Distanz.

Vor drei Jahren in Viernheim hatte sie bei der deutschen Meisterschaft der Triathlon-Altersklassen über die olympische Distanz das Treppchen als Vierte noch verpasst. Jetzt machte es Daniela Unger vom TV Lauingen in Bremen besser und holte sich den Titel. In der Gesamtwertung aller Frauen wurde sie Achte.

