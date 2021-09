Jugendleiterin, Schriftführer oder Vorsitzender

Wofür die neun Männer und Frauen aus dem Landkreis Dillingen geehrt werden

Für die DFB-Sonderehrung wurden Frauen und Männer nach Pfaffenhofen eingeladen, die seit mindestens zehn (Frauen) oder 15 Jahren (Männer) bei ihren Fußballvereinen ehrenamtlich engagiert sind. Diese neun Personen aus dem Landkreis Dillingen wurden gewürdigt:

(TSV Unterthürheim): Von 1966 bis 1969 und von 1976 bis 1979 war er Fußball-Jugendleiter im Verein, von 1979 bis 1994 bekleidete er 15 Jahre lang die Position des Zweiten Vorsitzenden. Engagiert hat sich Demeter einige Jahrzehnte auch für die Schiedsrichter-Gruppe Donau, für die er insgesamt 2167 Spiele geleitet hat. Er gilt als lebende Legende der Schiri-Gruppe.

(SG Lutzingen): Sie ist seit 2011 Mitglied der Fußballabteilung. Ihre große Leidenschaft ist die Jugendarbeit. Durch ihre intensiven Bemühungen war es möglich, innerhalb von nur sieben Jahren die Anzahl der Nachwuchsmannschaften von drei auf acht zu erhöhen. Spielgemeinschaften mit benachbarten Vereinen bei den älteren Jahrgängen hat Irene Rieder federführend in die Wege geleitet. Seit 2014 ist sie Jugendleiterin bei der SG, außerdem Vorsitzende des Fördervereins SG Lutzingen und seit diesem Jahr die Chefin im Bauausschuss.

(SV Ziertheim-Dattenhausen): Seine ehrenamtliche Ära im Verein begann 1971 als Schriftführer. Vier Jahre lang übte er dieses Amt aus. Später wurde er Beisitzer im Vorstand und Mitglied im neu formierten Organisationsteam des SVZ/D. In den Jahren 2008 und 2009 bekleidete er das Amt des Dritten Vorsitzenden, und im Jahr 2010 wurde Rudolf Haußmann zum Vereinsehrenamtsbeauftragten gewählt. Dieses Amt gab er erst im vergangenen März ab.

(SSV Höchstädt): Bereits seit 1986 arbeitet Christian Konle im Abteilungsausschuss der SSV-Fußballer mit. Seine Hauptaufgaben waren und sind: die Stadionzeitung, die Hallenzeitung, Spielankündigungsplakate, Organisation der Bandenwerbung und das Sponsoring von Ehrenpreisen zu den vielen Hallenturnieren in Höchstädt. Vor allem durch seine guten Kontakte zur Höchstädter Wirtschaft profitiert die SSV.

( FC Gundelfingen): Seit 1958 Mitglied im Verein, durchlief er alle Jahrgänge der Fußballjugend und bestritt später im Seniorenbereich über 2500 Spiele für die Grün-Weißen. Verantwortung für den FCG stand für Viktor Merenda immer im Vordergrund. So fungierte er ab 1980 bis 1989 als Hauptjugendleiter und Mitglied im Vorstand des FC Gundelfingen. Seit 1989 bis heute führt er den Verein als dessen Erster Vorsitzender, und ganz nebenbei engagierte er sich als Stadtrat, als Sportreferent und als Zweiter Bürgermeister in seiner Heimatstadt.

(VfB Bächingen): Seit dem Jahr 2000 steht er als Erster Vorsitzender an der Spitze des Vereins. Von 1997 bis 2000 stand Schaufelberger als Stellvertreter von Hermann Mack mit in der Vereinsverantwortung. Im Jahr 2005 war er die treibende Kraft beim Erweiterungsbau des Sportheims. Alle Arbeiten für den VfB Bächingen erledigt Alfred Schaufelberger mit Elan und Begeisterung. Außerdem fungierte er etliche Jahre als Schiedsrichter in der Gruppe Donau.

(SV Wortelstetten): Fußball steht seit seinem fünften Lebensjahr im Mittelpunkt. Nach seiner aktiven Zeit übernahm er ab 1999 als Beisitzer im Vorstand Verantwortung, danach als Jugendleiter (2005 bis 2014). 2014 wählten ihn die Mitglieder zum Dritten Vorsitzenden, kurze Zeit später stieg Stefan Kratzer zum Zweiten Vorsitzenden auf, und heute steht er als Vorsitzender an der Spitze des SV Wortelstetten. Nebenbei ist er auch noch Trainer bei den Junioren.

(FC Pfaffenhofen-Untere Zusam): Nach der Gebietsreform hatte die Gemeinde Buttenwiesen plötzlich fünf Fußballvereine. Notwendige Anpassungen waren erforderlich. Mordstein war nach vielen Jahren als Vorsitzender beim TSV Buttenwiesen treibende Kraft für die Gründung des SC Untere Zusam (Fusion TSV Lauterbach/TSV Buttenwiesen) im Jahr 2000 und übernahm beim neuen Klub den Vorsitz. Im Jahr 2014 erfolgte der nächste Entwicklungsschritt – aus dem SC Untere Zusam und dem TSV Pfaffenhofen entstand der FC Pfaffenhofen-Untere Zusam. Mordstein wurde Abteilungsleiter und gab dieses Amt erst im vergangenen Jahr ab.

(FC Gundelfingen): Seit 40 Jahren ist Wich im Fußballsport engagiert. Zunächst beim FC Grün-Weiß Ichenhausen, seit 1997 beim FC Gundelfingen. Zunächst zeichnete er beim FCG für das Sponsoring verantwortlich, seit einigen Jahren ist er der Vereinsehrenamtsbeauftragte. In dieser Funktion erledigt Edwin Wich vielfältige Aufgaben wie beispielsweise die Unfallmeldungen und Schadensbearbeitungen des Vereins, kümmert sich um das Schiedsrichterwesen im Verein, leitet zwischendurch die Abteilung Fußball, trainiert und betreut die Fußballjugend und vieles mehr. (her)