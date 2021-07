Beim Trikot-Tag am 21. Juli Flagge zeigen

Kinder und Jugendliche werben für ihren Verein. Preise sind ausgelobt

Am Mittwoch, 21. Juli, ist wieder Trikot-Tag. Die in den vergangenen Jahren sehr erfolgreiche Aktion des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) und seiner Sportfachverbände geht in die nächste Runde: Kinder und Jugendliche aus ganz Bayern können am 21. Juli 2021 wieder teilnehmen und einen von 30 hochwertigen Trikotsätzen für ihren Verein oder ihre Schulklasse gewinnen. Auch bei der mittlerweile fünften Auflage der Aktion sollen wieder viele Kinder und Jugendliche motiviert werden, an einem Tag „Farbe für ihren Verein“ zu bekennen und in der Schule und in der Freizeit ihr Vereinstrikot tragen.

Ziel der Kampagne ist, die große Identifikationskraft des Vereinssports zu demonstrieren und dies an einem Tag öffentlichkeitswirksam sichtbar zu machen. Damit initiiert der BLSV einerseits eine gemeinschaftsstiftende Plattform für den Nachwuchs, die den Weg in den Sportverein bereits gefunden hat. Zusätzlich soll der Trikot-Tag von den Sportvereinen zum Anlass genommen werden, diejenigen Kinder und Jugendlichen mit Sportangeboten zu erreichen, die noch keinen Vereinssport betreiben.

Außerdem sind in diesem Jahr neben Vereinen auch Schüler und Schülerinnen wieder eingeladen, beim Trikot-Tag mitzumachen. Trotz der mittlerweile verbesserten Corona-Lage bittet der BLSV darum, weiterhin die gängigen Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten und statt Gruppenfotos Einzel- oder Familienfotos einzureichen.

Als besondere Motivation, am Trikot-Tag teilzunehmen, gibt es auch in diesem Jahr wieder tolle Preise zu gewinnen. Der BLSV verlost zusammen mit seinem Gewinnspielpartner Owayo unter allen Fotos, die vom Trikot-Tag 2021 an die Mailadresse trikot-tag@blsv.de gesendet werden, 30 hochwertige Trikotsätze. Das Besondere daran ist, dass die Trikots über einen 3D-Konfigurator auf der owayo-Website individuell gestaltet werden können. Darüber hinaus gibt es wieder einen Imagefilm von bildschnittTV als Sonderpreis zu gewinnen. Neben den Gewinnspielpartnern Owayo und Bildschnitt-TV sind beim diesjährigen Trikot-Tag mit der Arag-Sportversicherung sowie dem BKK Landesverband Bayern, der bereits das Projekt Baerchen fördert, zwei weitere starke Partner mit an Bord.

Teilnehmen ist einfach: Am Mittwoch, 21. Juli, das Vereinstrikot tragen und bis Sonntag, 25. Juli, Fotos vom Trikot-Tag an die Mail-Adresse trikot-tag@blsv.de schicken. Die Gewinner der Trikotsätze werden ausgelost. Auf dem Youtube-Kanal „BLSV TV“ ist auch ein Erklärfilm zum Trikot-Tag zu sehen. (pm)

Info: www.trikot-tag.de