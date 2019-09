vor 19 Min.

BOL-Männer sind das Aushängeschild

Ein Schwerpunkt ist die Jugendarbeit als Option für die Zukunft

Mit den Männern als Aushängeschild in der Bezirksoberliga und einer breiten Basis im Nachwuchsbereich sehen sich die Handballer des TV Lauingen und TSV Wittislingen in ihrer HSG für die neue Saison wieder gut aufgestellt.

Elf Jugendmannschaften im Spielbetrieb, zwei mehr als im Vorjahr, unterstreichen den konsequenten Weg der Handball-Spielgemeinschaft mit der Förderung der Kinder als Schwerpunkt der Vereinsarbeit. Dafür stehen 24 C-Lizenz-Trainer und zwei B-Lizenz-Trainer bereit – zusammen mit zahlreichen Co-Trainern und Betreuern. Diese sollen die Qualität der sportlichen Ausbildung gewährleisten. Als Basis für weitere erfolgreiche HSG-Jahre.

Ziel der Männer I ist derweil der BOL-Klassenerhalt. Den Unterbau bildet die „Zweite“ mit einer gesunden Mischung aus jung und alt. Sie will in der Bezirksklasse wieder oben mitspielen sowie junge Talente an die erste Mannschaft heranführen. Beide Frauen-Teams, ebenfalls in der Bezirksklasse am Ball, hoffen, nach einer langen und anstrengenden Vorbereitung ihre Vorjahresplatzierung zu verbessern. Die „Erste“ war damals Dritter geworden, jetzt soll der Aufstieg her. (gül)

