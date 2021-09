Erstes Heimspiel nach eineinhalb Jahren

Plus Badminton-Saisonstart: Zum Dillinger Regionalliga-Saisonauftakt reist Leipzig an. Florian Waffler debütiert.

Nach langer Zeit – eineinhalb Jahre liegt das letzte Heimspiel aufgrund der Corona-Unterbrechung inzwischen zurück – darf der TV Dillingen am Samstag ab 16 Uhr endlich wieder in der Sebastian-Kneipp-Halle vor heimischem Publikum aufschlagen. Zu Gast beim Auftakt der neuen Regionalliga-Saison ist das Team aus Leipzig. Die sympathische Truppe aus Sachsen hat sich sowohl bei den Herren als auch den Damen auf der Spitzenposition verstärkt und stellen somit direkt eine erste große Herausforderung für die Dillinger dar, die den Meistertitel anpeilen. Beim Gastgeber absolviert Florian Waffler sein erstes Spiel im Dillinger Dress. Neben ihm schlagen ansonsten altbekannte Gesichter für den TVD auf. Für Zuschauer gilt die 3G-Regelung. Der Eintritt ist frei.