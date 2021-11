Badminton

vor 33 Min.

Optimale Dillinger Ausbeute vor heimischer Kulisse

Plus Badminton-Regionalliga: Mit den beiden 5:3-Erfolgen beim Heimspiel-Wochenende gegen Schorndorf II und Neusatz festigt der TV Dillingen den zweiten Tabellenplatz.

Von Wolfgang Berchtenbreiter

Erstmals in dieser Regionalliga-Saison standen am vergangenen Wochenende für die erste Badminton-Mannschaft des TV Dillingen zwei Heimspiele auf dem Terminplan. Mit der SG Schorndorf II am Samstag und den BSpfr. Neusatz am Sonntag kamen zwei Teams aus Baden-Württemberg in die Sebastian-Kneipp Halle und verlangten dem nahezu in Bestbesetzung angetretenen TVD eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung ab. Beide Partien entschieden die erfahrenen Dillinger Cracks mit 5:3 für sich – und festigten damit den zweiten Platz in der Tabelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen