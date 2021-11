Zwei schlagbare Gastmannschaften für Dillingen

Badminton: Regionalligist TVD erwartet Schorndorf II und Neusatz zum Heimwochenende.

Nach einem durchwachsenen Auswärtsspiel-Wochenende Mitte Oktober mit einem Sieg und einer Niederlage geht es für die Dillinger Regionalliga-Cracks diesen Samstag und Sonntag in der heimischen Sebastian-Kneipp-Halle gegen zwei baden-württembergische Badminton-Vereine.

Am Samstag um 16 Uhr empfängt Dillingen die langjährigen Bekannten aus Schorndorf. Die „Zweite“ der Gäste hat zuletzt zwei Heimspiele gewonnen, ist aktuell Tabellenzweiter hinter Spitzenreiter Freystadt und bewegt sich spielerisch ungefähr auf dem Niveau des TVD.

Das "leichtere" Spiel für Dillingen

Am Sonntag um 10 Uhr gastieren dann die Badmintonsportfreunde aus Neusatz an der Donau. In ihrem Team kehrt voraussichtlich die langjährige TVD-Spielerin Stephanie Romen an ihre alte Spielstätte zurück. Neusatz ist nach vier Partien und 2:6 Punkten (zwei Remis, zwei Niederlagen) in dieser Saison noch sieglos.

Die Dillinger Gastgeber können an diesem Wochenende nahezu auf den vollen Spielerkader zurückgreifen und würden sich über lautstarke Unterstützung ihrer Fans in der Sebastian-Kneipp-Halle freuen. Für deren leibliches Wohl ist gesorgt, der Eintritt frei. Für die Zuschauer gilt allerdings wegen der verschärften Corona-Vorschriften voraussichtlich bereits am Samstag die 2G-Regel.