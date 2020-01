vor 27 Min.

Bahnrekord der Zweitliga-Frauen

Marion Frey und Alexander Krebs glänzen in den Schretzheimer Teams

Von Helmut Frank

Gut erholt von der Weihnachtspause zeigten sich die Kegel-Spitzenteams des BC Schretzheim. Die Zweitliga-Frauen trumpften mit einem neuen Bahnrekord auf (3311), die Bayernliga-Herren verschafften sich mit einem überzeugenden Sieg Luft im Abstiegskampf. Die herausragenden Spieler des Wochenendes waren Alexander Krebs (609 Holz) und Marion Frey (601).

(18:6/3311:3072). Die Württembergerinnen hatten am Start einen Totalausfall und mussten hier bereits 108 Kegel liegen lassen. Daran änderte auch die Topleistung ihrer besten Spielerin Franziska Zentler (574) nichts. Die Gäste waren geschockt und bereits auf der Verliererstraße. Sie versuchten dennoch nochmals alles, um sich wieder in eine gute Position zu bringen. Der Mittelteil endete unentschieden bei einer Holzdifferenz von 118 Kegeln. Der Sieg für den BC Schretzheim war damit noch nicht in trockenen Tüchern – ein Unentschieden wäre für die Württembergerinnen noch möglich gewesen. Doch die bärenstarke Schlusspaarung des BCS mit Nicole Weitmann-Griesinger (567) und der wiederum überragenden Marion Frey (Partiebestwert 601) ließ keinen Zweifel aufkommen, wer als Sieger von den Bahnen gehen würde. Die Krönung dieses glanzvollen Zweitliga-Sieges war dann noch ein neuer Bahnrekord für die Kleeblattfrauen. Nachdem die Verfolger in der Tabelle allesamt verloren, konnte der BC Schretzheim seinen Vorsprung auf diese vergrößern und sich auf den dritten Platz vorschieben.

Ergebnisse: Kopp – Zentler 0:1 (1:3/541:574), Grau – Zürn/Layer 1:0 (4:0/515:374), Pelger – Pflugfelder 0:1 (2:2/522:566), Perzl – Möhler 1:0 (4:0/565:511), Frey – Binder 1:0 (3:1/601:566), Weitmann-Griesinger – Gebauer 1:0 (4:0/567:481)

(16:8/3371:3264). Mit einer Klasseleistung bezwangen die Schretzheimer den Tabellenzweiten Blau-Weiß Hofdorf. Am Start konnten beide Teams je einen Mannschaftspunkt (MP) holen – bei einem leichten Holzvorsprung von 17 Kegeln für den BCS. Doch in der Mittelpaarung machte Schretzheim den Sack zu. Die Brüder Manuel und Alexander Krebs spielten wie aus einem Guss, errangen beide Mannschaftspunkte und weitere 108 Kegel. Alexander Krebs stand mit dem Partiebestwert von 609 Holz allein auf weiter Flur. Der Schlussteil war dann nur noch Formsache. Der BC Schretzheim konnte zwar den achten Platz nicht verlassen, hat aber schon sechs Punkte Differenz zum Abstiegsplatz.

Ergebnisse: Zaschka – A. Fürst 0:1 (2:2/544:571), Zohner – Kammermeier 1:0 (3:1/575:531), M. Krebs – Ch. Fürst 1:0 (3:1/570:540), A. Krebs – Seidl 1:0 (4:0/609:531), Ruschitzka – Pflamminger 0:1 (1:3/533:576), Wiedenmann – Fichtl 1:0 (3:1/540:515)

(11:5/2154:2069). Im Lokalderby der Bezirksoberliga-Frauen sah es zunächst nicht gut für Schretzheim aus. Die Gäste gingen mit 2:0 in Führung. Doch im Schlussteil kehrten die Schretzheimerinnen den Spieß um und zeigten hohe Kegelkunst. Gegen den Partiebestwert von 573 Kegeln von Gabriele Kehrle und die Topleistung von Sabine Zaschka (565) hatten die Gäste keine Mittel.

Ergebnisse: Bibo – Meisinger 0:1 (2:2/485:504), Hölzle – Zinnecker 0:1 (2:2/531:549), Kehrle – Bildhoff 1:0 (4:0/573:494), Zaschka – Mittring 1:0 (3:1/565:522)

BCS-Herren II – Marktoberdorf 2:6 (11:6/3044:3135). Ruschitzka – Kirsten 0:1 (2:2/539:551), Lindner – Bragatto 1:0 (2:2/551:518), Rehm – Schneider 0:1 (1:3/439:495), Els – Heidl 0:1 (0,5:3,5/468:515), Zohner – Gleißner 1:0 (3,5:0,5/542:528), Schimpp – Boscher 0:1 (2.2/505:528)

BCS-Frauen III – Zuchering 6:0 (11,5:4,5/1985:1866). Suchy – Klapperich 1:0 (3:1/523:477), Heimert – Urban 1:0 (3:1/499:479), Wurzer – Grauer 1:0 (2,5:1,5/428:443), Lösel – Weindl 1:0 (3:1/535:467)

Jugend – SpG LosNöGo 2:4 (8,5:7,5/1938:1953). Rehm - Bühler 0:1 (1:3/482:511), Otter – Schwab 0:1 (2:2/448:493), Weindl – Hertle 1:0 (2,5:1,5/473:476), Ruschitzka – Götz 1:0 (3:1/535:473)

