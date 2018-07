06:34 Uhr

Baustelle auf dem Flügel in Gundelfingen Lokalsport

Dem FC Gundelfingen gehen vor dem Kellerduell beim BCF Wolfratshausen die Linksfüße aus. Zwischen den Pfosten gibt es einen Wechsel.

Drittletzter gegen Schlusslicht – das sind die so nicht erwarteten Voraussetzungen für das Duell zwischen dem Bayernliga-Absteiger BCF Wolfratshausen und dem FC Gundelfingen in der Landesliga Südwest. Denn beide Teams hatten sich vor dem Aufeinandertreffer am Samstag (14 Uhr) im Isar-Loisach-Stadion durchaus mehr Punkte erhofft.

„Man hat es ja beim FCG gesehen, dass die ersten Wochen nach einem Abstieg nicht ganz leicht sind. Wenn ich mir den Wolfratshauser Kader anschaue, entdecke ich noch genügend Spieler mit höherklassiger Erfahrung“, lautet das Urteil von Gundelfingens Coach Martin Weng. Dass die Oberbayern bislang nur beim 0:0 gegen den Nachbarn TuS Geretsried gepunktet haben, spiegle nicht die wahre Leistungsfähigkeit wider.

Gundelfingens Trainer Weng: "Nicht alles negativ sehen!"

Ähnliches gelte auch für seine Mannschaft, die alle drei Saisonspiele verloren hat. „Natürlich ist das enttäuschend, im Montagstraining war das durchaus noch zu spüren“, verrät Weng, „aber ich habe den Spielern auch gesagt, dass wir jetzt nicht alles negativ sehen sollen. Wir haben gemeinsam die Fehler analysiert und nach Lösungsansätzen gesucht.“ Die beiden weiteren Übungseinheiten standen dann schon unter dem Motto „Blick nach vorne“ und haben dem Coach richtig gut gefallen. Doch dem 33-Jährigen ist auch klar, dass seine Schützlinge nun liefern müssen.

Beim „Blick nach vorne“ will sich Weng übrigens nur auf das Wolfratshausen-Spiel beziehen, das Derby gegen den SC Ichenhausen am kommenden Mittwoch klammert er bewusst aus. „Das bringt nichts, wenn wir uns jetzt schon damit befassen“, betont Weng, der in Wolfratshausen erst einmal Personalfragen beantworten muss. Klar ist, dass es im Tor zum abgesprochenen Wechsel kommt und André Behrens aufläuft. Offen ist noch die linke Seite. Manuel Müller, der die beiden bisherigen FCG-Tore in dieser Saison erzielte, fällt verletzt aus. Hinter Tarik Öz und Elias Weichler steht jeweils ein Fragezeichen. „Ich hoffe, dass es wenigstens bei einem geht“, so Weng, der ansonsten dort eine Baustelle hat.(wab)

Themen Folgen