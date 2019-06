vor 22 Min.

Bayern-Bronze

BCS-Seniorin Christian Grau top

Bei der bayerischen Kegel-Meisterschaft in Karlstadt holte Schwaben-Titelträgerin Christine Grau vom BC Schretzheim bei den Seniorinnen B die Bronzemedaille. Nach Vorlaufplatz drei (548 Kegel) legten sie im Finale 520 Holz nach (gesamt 1068). Lediglich vier Kegel fehlten zum Titelgewinn. Christine Grau ist damit für die deutsche Meisterschaft am 29./30. Juni in Ludwigshafen qualifiziert. Bei den Seniorinnen A landete die schwäbische Vizemeisterin Monika Kopp (BCS) als schwäbische Vizemeisterin auf Rang sechs (532/580/gesamt 1080). (hefr)

Seniorinnen A: 1. Sylvia Otto (KV München) 1098, 2. Karin Römer (KV Karlstadt) 1095), 3. Monika Heckel (VNSpk Nürnberg) 1090, 6. Monika Kopp (BC Schretzheim) 1080; Seniorinnen B: 1. Rosi Grozda Müller (Schwarz Gelb Schongau 1072, 2. Gitta Heym (VES Erlangen), 1069, 3. Christine Grau (BC Schretzheim) 1069

