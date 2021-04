Bei Auswärtsspielen geht sein Bayern-Herz auf

Plus Fans: Der Finninger Werner Lachenmayr reist dem Rekordmeister nicht nur wegen dessen Erfolge hinterher. Er freut sich, in anderen Städten und Ländern andere Fans zu treffen sowie neue Kulturen zu entdecken.

Irgendwie wundert sich Werner Lachenmayr selbst, dass er bereits in jungen Jahren zum Fußball-Fan geworden ist. Von seinem Vater, der eine Landwirtschaft betrieb, wurde er jedenfalls nicht angesteckt. „Der hatte mit Fußball ganz wenig am Hut“, erinnert sich der heute 52-Jährige. Infiziert wurde er so nach und nach von seinen Kumpels aus dem Heimatort Finningen. Endgültig übergesprungen ist der Funke bei Werner Lachenmayr anfang der 1980er Jahre. Da wurde er zu einem Bundesligaspiel des FC Bayern München im Olympiastadion gegen Eintracht Braunschweig mitgenommen. Die ganze Atmosphäre – angefangen von der Busfahrt in die bayerische Landeshauptstadt bis hin zu den Anfeuerungsrufen auf den Rängen – hatte es ihm so angetan, dass er fortan für den deutschen Rekordmeister mitfieberte. Wie das Spiel gegen Braunschweig allerdings ausgegangen ist, daran kann sich der Vater von zwei erwachsenen Töchtern nicht mehr erinnern. „Da müsste ich erst im Internet nachschauen“, gesteht er diese Gedächtnislücke.

Nicht vergessen hat der im Schloss Höchstädt als Hausmeister arbeitende Bayern-Anhänger zahlreiche Reisen zu Champions League-Spielen in Europa. Insgesamt bei drei Endspielen war Lachenmayr dabei. Doch erst im dritten Anlauf konnte er beim 2:1 im deutschen Finale gegen Borussia Dortmund im Londoner Wembley-Stadion einen Erfolg bejubeln. Das erste Endspiel in der Königsklasse des europäischen Fußballs verfolgte Lachenmayr 2010 in Madrid. Es war eine Mammuttour, bis der Finninger mit zahlreichen Begleitern vom Fanclub „Bavarian Eagles Gundelfingen“, dessen Vorsitzender er seit 2018 ist, und Mitgliedern der befreundeten „Bayern-Bazis“ vom Härtsfeld in Baden Württemberg die spanische Hauptstadt mit dem Bus erreicht hatte. Unmittelbar nach der 0:2-Niederlage gegen Inter Mailand ging es auf dem gleichen Weg wieder nach Hause. „Allein auf der Hinfahrt waren wir 27 Stunden unterwegs“, erinnert sich der Finninger.

Bitteres "Finale dahoam"

Eine bittere Niederlage erlebte Lachenmayr auch im „Finale dahoam“ gegen den FC Chelsea. Die Londoner gewannen das Elfmeterschießen mit 4:3. Mit dem Fahrrad und drei Freunden ist der FCB-Fan 2012 am Finaltag von Finningen die 105 Kilometer nach München geradelt, um beim Spiel der Spiele live dabei sein zu können. „Wir sind um 6 Uhr morgens losgefahren, um 15 Uhr waren wir in München“, blickt Lachenmayr auf dieses Erlebnis zurück, zumal er das Ticket fürs Finale bei einem Radiosender gewonnen hatte.

Corona durchkreuzt Lachenmayrs Reisepläne

Gerne wäre der „Ober-Eagles“ im vergangenen Jahr auch zur Finalrunde nach Lissabon gefahren, wo sein FC Bayern mit einem 1:0-Endspielsieg gegen Paris St. German zum insgesamt sechsten Mal den Henkelpott gewann. Doch Corona machte alle Reisepläne des FCB-Fans zunichte. Ja, die Auswärtsfahrten sind es, welche Werner Lachenmayr so gefallen. „Hier kommst du mit Kumpels und Anhängern von anderen Fanclubs intensiv ins Gespräch“, schätzt der Finninger die Fachsimpelei mit Gleichgesinnten und die Kulturen, die er in anderen Städten und Ländern kennengelernt habe.

Lachenmayr schwärmt vom Pokal-Endspiel

Besondere Erlebnisse waren für ihn in den vergangenen Jahren vor allem die Fahrten zu den DFB-Pokalendspielen nach Berlin. Das gesamte Flair rund um so ein Finale und die gesamte Stimmung in der Stadt seien einmalig, schwärmt der 52-Jährige. Auch wenn es mal – wie 2018 gegen Eintracht Frankfurt – eine 1:3-Niederlage setzte. Auf die Frage, ob es ihn sehr ärgern würde, wenn nach acht deutschen Meisterschaften in Folge mal ein anderer Verein die Schale holen würde?, zuckt Lachenmayr mit den Schultern. „Wenn die nicht wollen oder können, dann sind sie doch selber schuld.“ Der Finninger erinnert dabei vor allem an Borussia Dortmund, das in der Saison 2018/2019 schon mit neun Punkten Vorsprung auf die Bayern die Tabelle anführte und sich dann vom Rekordmeister doch wieder abfangen ließ.

Fan-Tipp: Zwischen den beiden Champions League-Duellen gegen Paris St. Germain bestreitet der FC Bayern am Samstag das Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin. Obwohl nach Ansicht von Werner Lachenmayr Trainer Hansi Flick einige Stammspieler schonen wird, prognostiziert der FCB-Anhänger einen 3:1-Heimsieg.

