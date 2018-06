vor 42 Min.

Bei der „Deutschen“ überzeugt Lokalsport

Schwimmen: Noah Lerch erreicht in Berlin sogar ein Finale.

Dass sich der Gundelfinger Nachwuchs-Schwimmer Noah Lerch (SSG Günzburg-Leipheim) für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin qualifiziert hatte, war für ihn bereits ein tolles Ergebnis. Nun krönte der Jugendliche (Jahrgang 2004) seine hervorragenden Vorstellungen in diesem Jahr mit der Final-Teilnahme über 200 Meter Lagen. Insgesamt war Lerch auf fünf Einzelstrecken am Start.

Über 200 Meter Lagen hatte Lerch schon bei den süddeutschen Titelkämpfen für Furore gesorgt und Platz drei erreicht. Nun gelang ihm eine neuerliche Steigerung seiner Bestzeit auf 2:22,32 Minuten. Damit kam er erstmals in seiner Laufbahn ins Finale einer deutschen Jahrgangsmeisterschaft. Dort belegte er den achten Platz unter 21 Startern. Und der SSG-Vorsitzende Benedikt Nöß lobte: „Ein ganz besonderen Höhepunkt in seiner noch jungen Schwimmer-Laufbahn.“ Über 100 Meter Freistil konnte Lerch seine Bestzeit nicht ganz erreichen, mit einer Zeit von 0:59,05 Minute schaffte er dennoch einen respektablen Auftritt. Dass Lerchs Stärken auf der Mittel- und Langdistanz liegen, zeigten dann die weiteren Disziplinen. Über 800 Meter Freistil setzte er als Zehnter in 9:16,67 Minuten und einer Verbesserung seiner Bestzeit um 26 Sekunden ein dickes Ausrufezeichen. Über 200 Meter Freistil gelang ihm ebenfalls eine persönliche Bestleistung: 2:07,27 Minuten, Platz 15. Couragiert trat er auch noch über 400 Meter Freistil auf. In 4:30,57 Minuten und auf Platz 18 rundete Lerch eine erfolgreiche Teilnahme ab. SGG-Chef Nöß mit Blick auf Noahs Zukunft: „Er lässt uns auf weitere Spitzenleistungen hoffen.“ (bn)

Themen Folgen