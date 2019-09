vor 34 Min.

Beim Gast spielt eine deutsche Meisterin

Schretzheims Zweitliga-Damen brauchen die Punkte. SKK-Herren in Augsburg

Nach der unglücklichen Niederlage in Gaisbach wollen die Zweitliga-Keglerinnen des BCS nun zu Hause gegen Weidenstetten ihr Punktekonto wieder aufbessern. Die Gäste aus Württemberg sind noch nicht in der Form der vergangenen Saison. Für Schretzheim wird es dennoch kein leichtes Spiel, schließlich hat Weidenstetten immerhin die deutsche Meisterin Tamara Hehl in seinen Reihen.

Die Bayernliga-Herren pausieren derweil, das Spiel in Zuchering wurde auf den 5. Oktober verlegt. Die BOL-Frauen wollen zu Hause gegen Vöhringen unbedingt die Punkte einfahren, doch es läuft noch nicht so richtig rund. Die Gäste reisen mit der Ex-Schretzheimerin Christine Rösch an.

Für die Bezirksliga-Herren gilt es, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gegen Krugzell aufzutreten. Doch die Allgäuer sind gerade auf den Heimbahnen sehr stark. Einen schweren Brocken haben die Bezirksliga-Frauen zu Hause vor sich: Spitzenreiter Kipfenberg II gilt in dieser Begegnung als Favorit.

Nach dem tollen Auftaktsieg der Jugend gilt es für sie nun, auf eigenen Bahnen nachzulegen. Doch diesmal tritt mit der Spielgemeinschaft Munningen/Nördlingen/Goldburghausen ein wesentlich stärkerer Kontrahent an. (hefr)

BCS-Begegnungen: Fr., 17.30 Uhr, Jugend – SpG LosNöGo; Sa. 13 Uhr, Frauen III – Kipfenberg II; 15 Uhr, Krugzell – Herren II, So., 12 Uhr, Frauen II – Vöhringen; Frauen I – Weidenstetten

An diesem Samstag ist Kegel-Bayernligist Mörslingen bei Aufsteiger MBB-SG Augsburg zu Gast (Spielbeginn: 13 Uhr). Das Team um Kapitän Bernd Steinbinder trifft dabei auch auf den Ex-Mörslinger Patrick Krahammer. Doch die SKKler werden sich deswegen nicht in Zurückhaltung üben und alles daran setzen, die Punkte mit nach Hause zu nehmen. Um 10.30 Uhr tritt der SKK Mörslingen II beim SSV Bobingen II zum nächsten Auswärtsspiel an. Die Zweite „muss“ dabei eigentlich punkten, was bei der Zweitliga-Reserve der Bobinger jedoch sehr schwer werden wird. Die Gastgeber stehen dank eines guten Starts mit 4:0 an der Tabellenspitze. (be)

Weitere SKK-Spiele: Samstag, 10 Uhr: SKV Goldburghausen III – SKK Mörslingen IV; 12.30 Uhr, Frauen SKK Mörslingen – GW Karlshuld II; 15 Uhr, SKK Mörslingen III – 1. SKC Donauwörth

