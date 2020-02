vor 17 Min.

Bezirksliga-Bronze

Drei Gundelfinger Teams erfolgreich im Wasser

Von Charlotte Joas

Insgesamt drei Mannschaften starteten für die SG Gundelfingen in der Bezirksliga bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Schwimmer (DMS). Dabei muss eine Mannschaft zweimal alle Strecken über 50, 100 und 200 Meter in allen Lagen sowie 400, 800 und 1500 Meter Freistil und 400 Meter Lagen in der schnellstmöglichen Variante besetzen. Für jede geschwommene Zeit wurden Punkte vergeben, die sich am aktuellen Weltrekord orientieren.

Für die erste Mannschaft der Damen starteten Paula Finger (Jahrgang 2001), Mareike Wolf (2000), Hanna Buelens, Emily Gruber (beide 2005), Franziska (1993) und Charlotte Joas (1996) und Emily Reß (2008). Mit den durchweg guten Leistungen erreichten die Schwimmerinnen den dritten Platz. Erfolgreichste Punktesammlerin war Franziska Joas mit insgesamt 2506 Zählern über ihre fünf geschwommenen Strecken. Hervorzuheben ist auch die Leistung von Hanna Buelens. Die Schülerin trat als einzige Gundelfingerin über die 1500 Meter Freistil an und beendete die Distanz in 26:17,94 Minuten unter lauten Anfeuerungsrufen ihrer Mannschaftskollegen.

In der zweiten Frauenmannschaft schwammen Viona Böswald, Sophie Seyfarth, Amelie Zierhut, Allegra Hohdorfer (alle 2010) und Nina Markin (2009) sowie Pia Buelens (2008). Die Schwimmerinnen gingen als jüngste Mannschaft an den Start. Dabei meisterte Sophie Seyfarth ihren ersten Wettkampf mit Bravour. Die meisten Punkte erschwamm sich Viona Böswald. Am Ende erreichten sie Platz elf.

Die Herren mit Aaron Richter (2006), Evgeni Georgiev (2004), Alexander Bachmann (1991), Gerald Wolf (1964), Gregor Sonnauer (1998) und Lukas Stöss (1993) verteidigten lange den dritten Rang, wurden dann jedoch noch knapp vom Verein SB Delphin Augsburg überholt und Vierter. Bester Punktesammler war hier Lukas Stöss (2103). Gregor Sonnauer überzeugte mit persönlicher Bestzeit in 58,20 Sekunden über 100 Meter Freistil.

