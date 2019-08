vor 59 Min.

Bitteres Ende

Fußball-Bezirksliga: Gast TSV Wertingen überzeugt zwar beim Lokalduell in Meitingen, hadert aber mit dem Schiedsrichter – und geht leer aus. Trainer Christoph Kehrle sieht „Rot“.

Von Michael Thiel

Es war ein enorm spannendes und emotionales Derby der Fußball-Bezirksliga Nord. Erst in der 93. Minute traf Mateo Duvnjak zum 4:3-Siegtreffer für die Gastgeber. Meitingen feierte den perfekten Saisonstart, während Gast TSV Wertingen haderte und erneut – trotz einer starken Leistung – ohne Punkte blieb.

Bereits nach knapp 20 Minuten lag die Heimmannschaft durch einen Doppelpack von Denis Buja mit 2:0 in Front. Alles sah nach einer klaren Angelegenheit aus. Doch zehn Minuten später kam Wertingen durch Manuel Rueß nach Vorlage von Kapitän Florian Eising zum Anschlusstreffer. In der Folge spielte Wertingen mutiger und schaltete schneller um. Kurz vor der Halbzeit erzielte Marcel Gebauer das vermeintliche 2:2, doch der Linienrichter hatte die Fahne oben – das Tor zählte aufgrund einer Abseitsposition nicht.

Zur Pause wechselte Gästetrainer Christoph Kehrle doppelt, was fruchtete. Die Wertinger standen noch kompakter. In der 54. Minute erzielte dann Christoph Prestel das nicht unverdiente 2:2, nachdem wiederum Eising aufgelegt hatte. Als Meitingen nach einer Gelb-Roten Karte (Nemanja Ranitovic) auch noch in Unterzahl spielen musste, war den Gästen klar, dass in diesem Derby mehr drin ist als nur ein Unentschieden.

Das Spiel wurde im weiteren Verlauf härter, und Schiedsrichter Moritz Rohn traf auf beiden Seiten unglückliche Entscheidungen. Wertingen zog in der 76. Minute nach einer verlängerten Freistoßflanke von Neuzugang Gallenmüller in Front. Sechs Minuten später wurde es turbulent. Nachdem Eising im Mittelfeld von den Beinen geholt worden war, ließ der Referee das Spiel weiterlaufen. Meitingen konterte und bekam nach Foul von Wiedemann einen Strafstoß zugesprochen. Wertingens Trainer Kehrle sah daraufhin wegen Reklamierens die Rote Karte. Fichtner trat zum Elfmeter an und verwandelte – 3:3. Für die Gäste kam es dann noch bitterer …

