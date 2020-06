vor 2 Min.

„Bleibt am Ball“-Aktion: 600 Videos, elf Vereine und eine Super-Idee

Plus Mit der Preisverleihung am Samstag in Dillingen findet eine im lokalen Jugendfußball beispiellose Aktion ihren Abschluss. Warum sogar der Oberbürgermeister kommt.

Von Günter Stauch

Mit seinen fast zwei Metern Körpergröße behält Jann Ritter stets den guten Überblick. Aber was sich in den vergangenen Monaten bei den jungen Kickern der Region abspielte, erfuhr der F-Jugendtrainer beim SSV Steinheim nur zu genau aus nächster Anschauung: Dort war nichts oder kaum etwas los. Die Corona-Krise bremste nicht nur den Profisport, sondern auch die Spielmöglichkeiten für die jungen und jüngsten Fußballer mit aus. Doch mitten in der Pandemie zeigte der gebürtige Augsburger ein großes Herz für die kleinen Stollenträger und hielt sie mittels seiner Aktion „Bleibt am Ball im Landkreis Dillingen“ auf Trab. Und bei Laune. Ritters gründlich geplante und dann professionell umgesetzte Idee von „Challenges“, also sportlichen Herausforderungen für Buben und Mädchen der F-, E- und D-Jugenden, konnte der beruflich aktive Projektmanager jetzt als „voll gelungen“ abschließen.

Bei Aktion „Bleibt am Ball“ sind alle Gewinner

Am Samstag werden um 10 Uhr bei Intersport Kraus in Dillingen die jeweils drei Besten je Altersgruppe mit Preisen wie etwa Gutscheinen, Bällen und Autogrammkarten prominenter Vorbilder ausgezeichnet. Dazu erhalten alle Teilnehmer im Alter zwischen sechs und elf Jahren Urkunden, die vom Ersten Mann der Stadt und Schirmherrn der Kampagne, Frank Kunz, persönlich unterzeichnet wurden. Allerdings können sich wie Initiator Jann Ritter auch sämtliche Teilnehmer der Mitmach-Aktion als Gewinner fühlen. Vier Wochen lang hat sie der begeisterte 38-jährige Trainer in der Zwangspause daheim in Bewegung gehalten. Vielleicht auch ein wenig die schlimme Zeit vergessen lassen. Dafür sorgten schon die gründlich ausgearbeiteten Geschicklichkeitsübungen mit Bezeichnungen wie „Chippen“, „Köpfchen“ oder „Quick Up“. Bei Letzterem musste der Heranwachsende über den Ball steigen, um diesen dann mit der Hacke nach oben zu schießen. Oder die so geliebte Kugel mit dem Haupt Richtung Behälter und in den Eimer hinein zielen.

Auch Daniel Hirsekorn von der SV Donaualtheim versuchte, ganz genau zu zielen.

„Bleibt am Ball“-Aktion: Fußballer vermissen ihre Mannschaften

Wie manchmal bei den Großen galt bei der Auswertung von über 600 Sendungen der „Videobeweis“. Doch in diesem Fall hieß es, den unglaublich engagierten Einsatz der jungen Kicker im Bild festzuhalten und zu messen. „Das alles auf die Zehntelsekunde genau auszuwerten, war das Schwierigste“, gestand Ritter am Ende. Doch der Sinn des Ganzen war wohl aller Mühen wert: Der Initiator wollte die Jugend über die schwere Zeit hinweg buchstäblich am Ball halten. Denn Lock- und Shutdown hatten auch die wichtigen gemeinsamen Trainingseinheiten zum Erliegen gebracht. Mit der Gefahr, dass sich die jungen Sportler nicht nur vom Fußball abwenden, sondern gleich ganz aus dem Sport zurückziehen.

Bestes Beispiel dafür präsentierte Sohn Lennox: „Er vermisst seine Mannschaft und das Wir-Gefühl.“ Die Trennung von Schule und Verein sowie regelmäßigem Üben drohte, den Reiz an diesem Sport zu verlieren. Zum Glück brachte der Papa einen ganz besonderen Ball ins Spiel.

Familie Urmann (links im Bild Sohn Noah) von der SV Kicklingen-Fristingen beteiligte sich an der Challenge.

Gewinner jeweils in der Altersgruppe (F-, E- und D-Jugend):

Challenge 1: Felix Mader, Mike Stadler, Leonie Reß

Challenge 2: Karl Erhart, Robin Gebhart, Daniel Hirsekorn

Challenge 3: Maximilian Konrad, Kilian Klauser, Leonie Reß

Challenge 4: Teresa Kummer, Kilian Klauser, Markus Leichtle

