vor 29 Min.

Budenzauber in Höchstädt

Reichhardt-Masters und Nordschwabencup locken in die Nordschwabenhalle

Das Teilnehmerfeld für die beiden Senioren-Hallenturniere in der Höchstädter Nordschwabenhalle steht fest. Beide Turniere werden wie in den Vorjahren auch mit Rund-um-Bande nach den klassischen alten Hallenregeln durchgeführt, es wird also kein Futsal gespielt.

Am Zweiten Weihnachtsfeiertag steigt das traditionsreiche Reichhardt-Masters bereits zum 25. Mal und kann auch in diesem Jahr wieder mit einem durchaus hochkarätigen Starterfeld aufwarten. Ab 15 Uhr trifft der Gastgeber SSV Höchstädt auf Titelverteidiger FV Sontheim/Brenz (Landesliga Baden-Württemberg) mit Ex-Rothose Marcus Mattick als Spielertrainer, den Landesligatabellenführer FC Gundelfingen, Bezirksligist SV Wörnitzstein-Berg, die Sportfreunde von der SSV Dillingen (amtierender Hallenkreismeister; Kreisklasse) sowie die starke Hallenmannschaft von Türk Gücü Lauingen (Kreisklasse). Alle sechs Teams spielen zuerst im Modus Jeder-gegen-Jeden eine Hauptrunde, ehe es mit den Halbfinals (Erster gegen Vierter sowie Zweiter gegen Dritter) und anschließend den Platzierungsspielen weitergeht. Das Endspiel wird um etwa 19.50 Uhr angepfiffen.

Am Freitag, 27. Dezember, ab 17.30 Uhr treten insgesamt acht Mannschaften zum 26. Nordschwabencup an. In Gruppe A trifft der SV Donaualtheim auf den SV Ehingen/Ortlfingen, TKSV Donauwörth sowie die Heimmannschaft SSV Höchstädt II. In Gruppe B treffen der TSV Ustersbach, der TSV Unterringingen, der FC Donauried sowie der SC Unterliezheim aufeinander. Hier wird das Endspiel um etwa 21.45 Uhr angepfiffen werden. Für das leibliche Wohl sorgt das bewährte Eventteam der SSV um die Organisatoren Johann Mayerle und Tobias Konle. (pm)

Themen folgen