vor 33 Min.

Corona-Begrenzung ist kein großes Problem

Plus Fußball-Nachlese: Erst beim Schlagerspiel könnte es mit der 400er-Marke für Landesliga-Spitzenreiter FC Gundelfingen eng werden.

Schlange stehen, um sich eine Eintrittskarte kaufen zu können, ist im Amateurfußball eher die Ausnahme. Oder in Corona-Zeiten doch der Normalfall? Beim Landesliga-Spiel des FC Gundelfingen gegen den SV Bad Heilbrunn mussten die Besucher etwas länger als üblich warten, bis sie sich in die Registrierungsliste eintragen und das Eingangstor zum Schwabenstadion passieren durften. „Wir mussten aber niemanden wieder heimschicken. Es hat genau gepasst“, war FCG-Abteilungsleiter Christian Renner ein Stück weit erleichtert, denn bis wenige Stunden vor dem Anpfiff hatten die Grün-Weißen noch intern debattiert, wie viele Fans sie denn zulassen.

"Auf das Spiel sind alle heiß"

Bis zu 200 Zuschauer sind aktuell ohne allzu große Auflagen zugelassen, ganz anders schaut es bei der Maximalzahl von 400 erlaubten aus. In dem Fall müssten nicht nur alle Kontaktdaten erfasst werden, sondern jedem Fan ein nachweisbarer Sitzplatz zugewiesen werden. Beim Regionalligisten TSV Rain hat Funktionär Alexander Schroder das mal durchgespielt und kam zum Schluss, dass angesichts der relativ kleinen Tribüne seines Klubs dann sogar nur 100 Leute ins Stadion dürften. Ohne die erhöhten Auflagen aber 200. Der BFV hat deshalb am vergangenen Freitag seine Vereine schon informiert, dass in diesem Punkt noch einmal mit der Bayerischen Staatsregierung nachverhandelt werden soll. Und so ist es offen, ob im Schlagerspiel zwischen Tabellenführer FC Gundelfingen und Verfolger 1. FC Sonthofen am kommenden Samstag die 400er-Marke gilt. Dass sein Team sich dann bissiger und wacher als beim 2:0-Arbeitssieg gegen Bad Heilbrunn präsentiert, davon ist FCG-Coach Martin Weng überzeugt: „Auf das Spiel sind alle heiß.“

An einem eigens aufgebauten Tisch füllten die Fans des Bezirksligisten TSV Wertingen ihre Datenzettel aus, ehe sie das Stadion betreten konnten. 112 Zuschauer sahen den 2:1-Sieg gegen Bubesheim.

Ersatzgeschwächte Lilien

Keine Probleme mit der erlaubten Zuschauer-Obergrenze gab es erwartungsgemäß auch bei den Kreisliga-Spielen. Den widrigen Umständen entsprechend noch das Maximale herausgeholt – so lässt sich das 2:2-Remis der SSV Glött gegen GW Ichenhausen umschreiben. Schon im Vorfeld war klar, dass etliche erfahrene Kräfte fehlen würden. Was die Trainer Rickauer/Eggle vor eine knifflige Aufgabe stellte. Als dann auch noch ein Platzverweis mit einer fast 80-minütigen Unterzahl hinzukam, war früh klar, dass das Spiel ein Kraftakt wird. Die verletzungsbedingten Auswechslungen von Ehrlich und Forster verschärften die Lage weiter. „Die erste Hälfte war katastrophal“, so Neu-Coach Rickauer, der wohl zur Pause die richtige Ansprache hielt: „Die zweite Hälfte war dann von unserer Seite deutlich besser. Kämpferisch überragend, wie wir uns da zurückgekämpft haben. Nach den Tiefschlägen vor und während diesem Spieltag war das Unentschieden am Ende für uns das Maximale“, so der Neucoach der Lilien. In der Schlussphase sicherte Torhüter DominikTrenker den wichtigen Punktgewinn ab.

Weit weg von einem Punkt war der FC Lauingen daheim gegen Jettingen (0:4). Bis zur 60. Minute konnte die Mannschaft das Spiel gegen den Aufstiegsaspiranten weitestgehend ausgeglichen gestalten. Die Zweikämpfe wurden angenommen und alle sind lange Wege gegangen. Mit den drei Treffern zwischen der 60. und 68. Minute hat der VfR im Stil einer Klassemannschaft das Spiel für sich entschieden. Trotz der relativ hohen Niederlage kann aus Lauinger Sicht auf die gezeigte Leistung aufgebaut werden. Den einzigen Tagessieg einer Landkreis-Mannschaft auf Kreisliga-Ebene schaffte die U23 des FC Gundelfingen beim 5:1 gegen TGB Günzburg. In der Nord-Gruppe trotzte Schretzheim Tabellenführer Reimlingen immerhin ein 2:2-Remis ab. (wab/gül/fm)

Themen folgen