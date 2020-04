vor 49 Min.

Corona und Sport: So geht Training allein daheim

Florian Raab, Kapitän der Buttenwiesener Zweitliga-Turner, übt in der heimischen Garage an den Ringen.

Plus Solo statt im Team – Aktive aus verschiedenen Dillinger Landkreis-Vereinen berichten, wie sie sich im Alleingang fit halten. Dabei wird klar, dass dies nur eine Übergangslösung sein kann.

Von Christian Schuster

Die Corona-Krise legt auch die Sport-Welt weitestgehend lahm. Keiner kann aktuell sagen, wie lange die Saison-Unterbrechung noch anhalten wird bzw. wann die Verbote und Einschränkungen gelockert werden. Ausharren ist im Moment nicht nur für die Fußballer im Landkreis Dillingen angesagt, bis der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. So lang heißt es für die Aktiven der verschiedenen Disziplinen, sich selbst fit und bei Laune zu halten – in der Hoffnung, dass auch das sportliche Leben bald wieder seinen gewohnten Gang geht. Erstaunlich ist derweil, was im „Alleingang“ alles möglich ist.

Sportler und Sportlerinnen aus der Region berichten, wie sie die Krise meistern, sich auch alleine motivieren und dabei niemanden gesundheitlich gefährden, bis die schwierige Zeit überstanden ist. Doch verspricht das Einzeltraining die gleichen Erfolge wie im Team? Das persönliche Sportprogramm sieht bei jedem Athleten anders aus. Wir haben uns umgehört, wie die Wettkämpfer in Form bleiben. Beim TSV Buttenwiesen gibt es einen durchdachten Trainingsplan Für die Turner vom TSV Buttenwiesen, welche ihre Wettkämpfe in der Zweiten Bundesliga bestreiten, hat ihr Kapitän Florian Raab einen gut durchdachten Trainingsplan erstellt. Vor allem die Beweglichkeit steht dabei im Vordergrund. Dazu gehören etwa Dehnübungen für die Schultern. Zudem sind Kraftübungen, Klimmzüge, Klappmesser, Sprungkrafttraining für Raab sehr wichtig. „Um sich im turnspezifischen Bereich fit zu halten, sind Handstände, Krafthandstände und Stützwaagen bedeutend“, erzählt Florian Raab. Für die Ausdauer sei Laufen und Fahrradfahren angesagt: „Das Training macht natürlich im Team deutlich mehr Spaß, das gegenseitige Pushen und die Konkurrenz untereinander treiben da sehr an. An manchen Tagen kostet das Einzeltraining dagegen viel Überwindung, vor allem da das Ende der Corona-Krise noch nicht abzusehen ist. Dennoch versuchen wir, uns mit gegenseitigen Videos zu vergleichen und zu motivieren.“ Ein Fußballer allein auf dem Trimm-Dich-Pfad Fußballer Julian Greck von der SV Donaualtheim hält sich dreimal pro Woche alleine auf dem Trimm-Dich-Pfad oder mit Joggen an der Donau in Form – oft bei frühlingshaften Temperaturen. Spezielle Work-outs für Kicker macht Greck daheim, hier helfen ihm die Übungen des Bayrischen Fußball-Verbands. Greck bedauert: „Im Kollektiv macht das Trainieren natürlich mehr Spaß. Aber bis der Spielbetrieb wieder losgeht, ist es natürlich von Vorteil und nötig, sich fit zu halten“. In Binswangen gibt es sogar eine Idee gegen den inneren Schweinehund Beim Kreisklassen-Spitzenreiter TSV Binswangen gibt Michael Mayerle seinen Spielern jede Woche einen neuen Plan mit drei Laufeinheiten, erzählt Abteilungsleiter Benedikt Winkler. „Die Laufeinheiten enthalten einen rund acht Kilometer langen Lauf, Pyramidenlauf, Tabata und Steigerungsläufe. Der Coach möchte von den Spielern einen Beweis in digitaler Form – als Video oder Foto. Und als Ansporn, falls der innere Schweinehund doch mal zuschlagen sollte.“ Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Lukas Schwarzfischer, Bezirksliga-Kicker beim TSV Wertingen, joggt individuell jeden zweiten Tag, am Wochenende geht er Fahrradfahren. Zu Hause wird jongliert. Auch Schwarzfischer stellt fest, wie schön es wäre, wieder mit seinen Mannschaftskameraden zu kicken: „Da aber kein Teamtraining stattfinden darf, ist es für mich selbstverständlich, mich anderweitig fit zu halten.“ Treppenlaufen, Puzzeln, Playstation... Leon Pfeiffer, seines Zeichens Tennisspieler bei der TV Dillingen, berichtet: „Da Tennisplätze und Fitnessstudios geschlossen sind, ist es wichtig, eine Abwechslung für abends nach der Ausbildung und am Wochenende zu haben“. Bei Pfeiffer stehen Fahrradfahren und Joggen für die Kondition auf dem Programm. Als Kraft- und Ausdauerübungen sind Liegestütze, Klimmzüge und Treppenlaufen wie geschaffen für Tennisspieler. Die Konzentration hält Pfeiffer mit Spielen auf seiner Playstation oder Puzzeln hoch. Für Handballerin Jessica Dürk von der HSG Lauingen-Wittislingen ist das regelmäßige Mannschaftstraining definitiv nur schwer zu ersetzen: „Um aber nicht völlig aus der Übung zu kommen, gehe ich gerne Fahrradfahren oder mache zu Hause Kraftübungen und Work-outs, hierfür helfen mir die Fit-Home-Übungen des Bayerischen Handball-Verbands.“ Der allgemeine Tenor aller Befragten: Das Einzeltraining ist nur eine Übergangslösung, da es das gemeinschaftliche Sporteln in der Mannschaft, im Verein und im Wettbewerb mit anderen nicht ersetzen kann. Doch jeder Sportler, jede Sportlerin stellt damit sicher, dass vielleicht schon bald wieder gemeinsam sinnvoll Sport getrieben werden kann. Diese Themen könnten Sie auch interessieren:

