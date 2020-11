vor 33 Min.

Corona und das Wetter müssen mitspielen

Nach der vorzeitig ausgerufenen Winterpause soll es Mitte März 2021 mit dem Spielbetrieb weitergehen

Von Günther Hödl

Keine große Freude ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie die Terminplanung für die regionalen Fußball-Spielleiter. Getreu dem Motto „Der Mensch denkt und Gott lenkt“ sind für sie ständiges Umdenken und Mehrarbeit angesagt. Je nach den gerade bestehenden Einschränkungen und Verboten.

Nicht nur, dass sich die Saison 2019/20 wegen der beiden Lockdowns jetzt bis Sommer 2021 hinziehen wird. Auch der als „Füllerwettbewerb“ gedachte, neu geschaffene Ligapokal will immer wieder angepasst und in seiner Form durchdacht werden.

Klar ist dabei aber nach wie vor: Die normale Punktrunde hat absoluten Vorrang und soll nun bis Mitte Mai 2021 abgeschlossen sein. Weil der Bayerische Fußball-Verband nach dem staatlichen November-Spielverbot für alle Mannschaftssportarten inzwischen die Winterpause ausgerufen hat, also auch im Dezember sicher nicht mehr gekickt wird, könnte es frühestens Mitte März 2021 weitergehen. Vorausgesetzt, Corona und das Wetter spielen mit. Eine Futsal-Hallenspielrunde wird es nicht geben.

Der erste Nachholspieltag für Meisterschaft und Ligapokal ist für das Wochenende 13./14. März angedacht. Auch die beiden folgenden März-Wochenenden, 20./21. und 27./28. März, sind für Nachholtermine reserviert.

Am Donnerstag vor Ostern, dem 1. April, soll in einem modifizierten Ligapokal das Viertelfinale gespielt werden. Der Ostersamstag, 3. April, ist ein Nachholspieltag in der regulären Meisterschaft. Am Ostermontag, 5. April, folgt das Ligapokal-Halbfinale, am Sonntag, 11. April, das Ligapokal-Finale.

Die restlichen Meisterschaftsspiele der inzwischen 2019/21 genannten Saison sind für die Wochenenden 17./18. April, 24./25. April, 1./2. Mai, 8./9. Mai und 15./16. Mai terminiert.

