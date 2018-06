vor 53 Min.

Country und Bogenturnier Lokalsport

TSV Ellerbach lädt am Wochenende ein

Von Robert Ertl

Es ist wieder „Countrytime“ in Fultenbach: Am Samstag, 9. Juni, beginnt das Countryfest um 20 Uhr. Für Stimmung sorgt die Band „Traveling Bones“ – Line Dancer sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Die Küchencrew bietet verschiedene Westernspezialitäten, in der Bar kann neben den gängigen Drinks auch der selbst gemachte „Trapperschnaps“ probiert werden. Der TSV Ellerbach als Veranstalter würde sich über viele Countryfreunde freuen. Das Countryfest findet anlässlich des siebten Bearpaw-Cups statt. Innerhalb von zwei Tagen waren alle 200 Startplätze für dieses Bogenschieß-Turnier vergeben. Im Waldgebiet um Ellerbach wird hierfür ein Parcours mit 32 sogenannten 3D-Tieren aufgebaut. Der Bereich ist mit entsprechenden Warnschildern gekennzeichnet. Die ausgewiesenen Wanderwege können ohne Gefahr benutzt werden. Die Bevölkerung wird gebeten, diese Wege während des Turniers nicht zu verlassen. (RER)

