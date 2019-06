00:03 Uhr

DAS ist los

Großes Turnier in Gundelfingen

Die Tennisabteilung des FC Gundelfingen organisiert wieder „DAS“-Turnier. Alle Tennisbegeisterten – Aktive wie Fans – können sich wieder auf heiße Matches auf Spitzenniveau freuen. Das Turnier findet nächstes Wochenende, 20. und 22. Juni, auf dem Gelände des FCG, Stadionstraße, statt. Es spielen folgende Konkurrenzen mit LK-Wertung: Damen A, B, C, Herren A, Herren B, Herren C; ohne LK-Wertungen: Mixed.

Es gibt ein paar Neuerungen: Erstmals werden bei den Damen und Herren je drei Konkurrenzen A, B und C angeboten. Zum Hintergrund: Mit den C-Konkurrenzen werden auch den (noch) nicht so spielstarken höheren LK-Klassen LK19 bis LK23 die Möglichkeit geboten, einmal richtige Turnierluft zu schnuppern und um ein Preisgeld zu spielen. Aus Kapazitätsgründen mussten die Jugendwettbewerbe gestrichen werden. Die Turnierleitung überlegt, im nächsten Jahr ein eigenes „DAS“-Turnier im Jugendbereich anzubieten, heißt es in der Pressemitteilung. (pm)

erfolgt über mybigpoint oder direkt per E-Mail: mybigpoint.tennis.de oder dasturnier@tennis-beim-fcg.de

