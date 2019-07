vor 19 Min.

Damen behalten die Nerven

Erster Höchstädter Sieg im letzten Rundenspiel

Mit einem Erfolgserlebnis schließen die Höchstädter Tennis-Damen die Bezirksklasse-2-Saison ab. Im letzten Spiel gab es endlich den ersten Sieg – 5:4 gegen den TC Aichach. Für die SSV gewannen Vanessa Weber (6:2, 6:0), Joana Weber (6.1, 6:0) und Sarah Spring (7:5, 6:2) ihre Einzel. In den Doppeln behielten die Paarungen Kramer/Kratzer sowie J. Weber/Spring die Nerven.

Die Damen II verloren hingegen ihr letztes Saisonspiel auswärts gegen den TC Schretzheim II. Dabei deutete nach den Einzelpaarungen noch alles auf eine Punkteteilung hin. Jana Strobel (6:3, 6:1) und Julia Däubler (6:1, 6:2) trugen sich in die Siegerliste ein, und es ging mit einem Remis in die entscheidenden Doppel. Hier wurden jedoch beide Paarungen abgegeben, was in einer 2:4-Niederlage mündete.

Die Herren I freuen sich über den Klassenerhalt in der Kreisklasse 1. Am Sonntag schlugen sie zu Hause den Tabellenzweiten TSV Wittislingen 6:3 und waren damit auch noch das Zünglein an der Waage im Meisterschaftskampf. Überraschenderweise war ihnen bereits nach den Einzeln der Sieg nicht mehr zu nehmen. Uli Nerlinger (6:2, 6:2), Jens Schmitt (6:3, 6:3), Andi Kraus (7:5, 2:6, 10:5), Frank Müller (6:4, 6:3) und Youngster Tim Holzner (7:5, 6:3) brachten die Hausherren uneinholbar mit 5:1 in Front. Im Doppel erspielten Mittring/Müller mit einem souveränen 6:2/6:1 den sechsten Punkt. Durch diesen Sieg schließen die Mannen um Uli Nerlinger die Runde auf Platz fünf ab.

Für die Herren II verlief das Wochenende weniger schön. Beim TSV Unterthürheim unterlagen sie knapp mit 4:5. Nach den Einzelsiegen von Kapitän Thomas Ebermayer (7:5, 1:6, 10:7), Andi Vatter (6:4, 0:6, 10:4) und Andi Schneider (7:5, 6:3) ging es ausgeglichen in die Doppel. Hier setzten sich allerdings nur noch Vatter/Schneider mit 6:4, 4:6 und 11:9 durch.

Die Herren 50 feiern zum Abschluss einer starken Saison einen weiteren Heimsieg und sichern sich damit den zweiten Platz in der Kreisklasse 2. In einer äußerst engen Partie behielten die Hausherren am Ende mit 4:2 gegen Ziemetshausen die Oberhand. Im Einzeldurchgang erspielten Franz Vatter (7:6, 6:7, 10:7), Hans Schimpp (6:4, 6:3) und Reimund Neumann (7:6, 7:5) eine 3:1-Führung. Neumann/Herb machten den Sieg anschließend im Doppel mit einem erneut knappen 6:7, 6:2 und 10:7 perfekt. (md)

Themen Folgen