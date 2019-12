03.12.2019

Damen setzen Zeichen

Dillinger 10:0 in der Bezirksklasse

Eine unerwartet klare Sache wurde das Spitzenspiel der Jungen-Bezirksklasse A: In der engen Nordheimer Halle unterlag die nicht top besetzte SSV Höchstädt II dem bis dahin punktgleichen TTC Auchsesheim glatt 0:10. Unterdessen hat sich Gundelfingen still und leise auf Platz drei vor geschlichen.

Dies misslang der zweiten Gundelfinger Männer-Mannschaft in der Herren-Bezirksklasse A: Sie verlor das Kellerduell gegen den Vorletzten Donauwörth daheim 4:9. Aufpassen, dass er nicht in die Abstiegszone abrutscht, muss der SV Holzheim nach der unglücklichen 7:9-Heimniederlage gegen Auchsesheim. Den Sicherheitsabstand nach unten ausgebaut hat hingegen der TSV Wertingen in der Bezirksklasse B mit dem 9:7 gegen Oberndorf.

Eine Überraschung gelang den TTF Unteres Zusamtal II in der Bezirksklasse C: In zähem Kampf stürzten sie Tabellenführer Riedlingen, der die erste Niederlage kassierte. Und während Villenbach gegen den Letzten Oberndorf II den Pflichtsieg einfuhr, gab es für den ebenfalls abstiegsbedrohten FCG III zwei Niederlagen. Ein Zeichen setzten die Frauen des TV Dillingen II in der Damen-Bezirksklasse A mit dem 10:0 gegen Tabellennachbarn Herbertshofen IV. (rw)

Themen folgen