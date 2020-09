vor 20 Min.

Das 7:5 täuscht etwas

Holzheim im Derby überlegen

Von Reinhold Waber

Für die Tischtennis-Aktiven in der Region nimmt die Saison allmählich Fahrt auf. Das Landkreis-Derby in der Männer-Bezirksklasse A endete mit einem 7:5-Sieg des SV Holzheim bei Aufsteiger Dillingen V, wobei das knappe Endresultat etwas über den wahren Spielverlauf hinwegtäuscht. Nicht Fisch, nicht Fleisch – so lässt sich kurz und knapp das Lauinger Heimremis gegen Rückkehrer Oettingen umschreiben.

Gar nicht erst zu Rain II gefahren sind die TTF Unteres Zusamtal, die angesichts der Corona-Einschränkungen dem Gegner lieber gleich die Punkte kampflos überließen. Einen Fehlstart gab es für Absteiger Binswangen in der Bezirksklasse C mit dem 5:7 gegen Auchsesheim II. Eng zu ging es beim Aufeinandertreffen vom TV Dillingen II mit dem SV Villenbach in der Damen-Bezirksklasse A Nord: Am Ende hatte Gast Villenbach mit 5:4 Spielen und 16:15 Sätzen knapp die Nase vorn. Genau andersherum lief es für die Villenbacher Zweite beim 4:5 gegen Langenneufnach II in der Süd-Gruppe.

Klar verloren haben hingegen die Villenbacher Mädchen II in der Bezirksklasse A gegen Aichach II. Ein eher ungewöhnliches Unentschieden brachte der Vergleich zweier Sieger vom ersten Spieltag in der Jungen-Bezirksklasse C Ost. Als sowohl Villenbach wie auch Zusamaltheim II nur mit vier Spielern antraten, endete das Spiel 4:4. Durchwachsen schließlich die Bilanz der Teams aus dem Kreis in der Bezirksklasse B: Während Gundelfingen II der SpVgg Deiningen keinen Stich ließ, unterlagen Lauingen (gegen Kaisheim) und Dillingen III (gegen den TSV Nördlingen) jeweils 3:6.

