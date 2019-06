04:54 Uhr

Das Sahnehäubchen kommt zum Schluss

FC Gundelfingen gewinnt sein erstes Vorbereitungsspiel gegen die U19 des FC Augsburg. Der Vorverkauf für das anstehende Duell mit den Bundesliga-Profis läuft an.

Erstes Spiel, erster Sieg. Den Landesliga-Fußballern des FC Gundelfingen gelang bei ihrem ersten Auftritt in der Saison 2019/20 gleich ein Erfolg. In Hollenbach setzten sich die Grün-Weißen mit 1:0 (0:0) gegen die Bundesliga-A-Junioren des FC Augsburg durch. Mit den Profis aus der Fuggerstadt messen sich die Gundelfinger dann am Dienstag, 9. Juli (18 Uhr) in Jettingen. Der Kartenvorverkauf dazu ist angelaufen, Tickets gibt es unter anderem bei Intersport Seeßle in Gundelfingen.

Das sagt Trainer Martin Weng

„Das Ergebnis ist natürlich schön“, freute sich auch FCG-Coach Martin Weng nach dem Vergleich mit dem Augsburger Nachwuchs, zumal er in der „Hitzeschlacht“ bei noch immer 37 Grad kurz vor Anpfiff kaum Wechselmöglichkeiten hatte. Ganz im Gegensatz zu den Augsburgern, die 23 verschiedene Akteure zum Einsatz brachten. „Da hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass wir zum Ende hin stärker abbauen“, gab Weng zu. Doch dem war nicht so, im Gegenteil, das Sahnehäubchen hoben sich die Gundelfinger für das Ende auf. In der 84. Minute setzte Manuel Müller im Augsburger Strafraum nach, eroberte den Ball und zog ab. Zwar wurde der Ball noch abgewehrt, landete dabei aber vor den Füßen von Janik Noller – und von dort im gegnerischen Netz.

Öz und der Abschluss

Ein Tor hätten die Gundelfinger schon viel früher erzielen können, insbesondere in Person von Tarik Öz. Eigentlich hätte der Stürmer zunächst auf der Bank Platz nehmen sollen, doch weil Jonas Schneider beim Aufwärmen umknickte und nicht spielen konnte, durfte Öz von Beginn an ran und wurde in der 28. Minute von Julian Elze im FCA-Strafraum bedient. Keeper Felix Schäfer war schon geschlagen, doch Öz suchte weder den Abschluss noch bediente er den mitgelaufenen neuen Angriffspartner Philipp Schmid. Stattdessen vertrippelte sich Öz. „Als Stürmer will er das Tor selbst machen, das ist ein Stück weit nachvollziehbar“, übte Coach Weng in dem Fall Nachsicht, um gleich mit einem Augenzwinkern zu ergänzen: „Im Punktspiel hätte ich ihm den Kopf runtergerissen.“

Von solch drastischen Maßnahmen sah Weng dann jedoch ab, schließlich braucht er Öz bereits am Sonntag wieder. Dann erwartet der FCG um 16 Uhr den Bezirksligisten TSV Gersthofen zum nächsten Vorbereitungsspiel im Schwabenstadion. (wab)

So sieht die Aufstellung aus

FC Augsburg U19: Schäfer (46. N. Müller) – Jungmann (46. Gruber), Koudelka (46. Dedic), Oberleitner (46. Kim), Bettrich (46. Grimm) – Zeqiri (46. Wegmann), Civeja (46. Willadt), Fundel (46. Emini), di Rosa (29. Monaco/60. Ender) – Cevis (46. Kudala), Bediako (46. Kohlbacher)

FC Gundelfingen: Dewein (46. Ortner) – Grötzinger, Brugger (46. M. Müller), Kühn, Reutter, Weichler – Elze (72. Brugger), Braun, Noller – Öz (62. Rembold), Schmid (62. Ost)

Schiedsrichterin: Karmann (DJK Sandizell) Tor: 0:1 Noller (84.) Gelbe Karten: Fundel / Weichler Zuschauer: 100 (in Hollenbach)

