Das gab es noch nie

Höchstädt ist in der Oberliga

Als Neuling in der Landesliga mit den Schützen Jochen Schaller, Daniel Manz, Rudi Karg und Florian Willer war vor der Saison das Ziel der Höchstädter Stockschützen: Klasse halten. Doch das Team schreibt für die SSV Geschichte. Am zweiten Spieltag in der Sonthofener Arena starteten die Höchstädter souverän wie in der Vorrunde und gewannen gegen ESV Herrsching, SV Unter-/Oberbrunn, Haspelmoor und ein Remis gegen ESC Füssen. Die Niederlagen gegen EC Osterreinen und SSV Dünzelbach warfen die Höchstädter aber nicht aus der Bahn. Schon gegen den TSV Altusried konnte man zwei wichtige Punkte einfahren. Als man das Spiel gegen die DJK Sandizell verlor, war allen klar, was drin ist. Die Höch-städter gewannen ihre Spiele gegen den SF Windach, TSV Schwabmünchen, TSV Stötten und TV Bad Grönenbach. Der Jubel war groß, als die Höchstädter als Drittplatzierter der Landesliga West erstmalig den Aufstieg in die Oberliga West geschafft hatten.

Gleichzeitig konnte die zweite Mannschaft den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga in Buchloe feiern, als man das Turnier auf Platz 19 beendete.

Schon eine Woche zuvor verfehlte die Höchstädter dritte Mannschaft, als Viertplatzierter der Klasse A, den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Vierte Mannschaft sicherte sich als Siebter die Klasse B. (pm)

