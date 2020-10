vor 19 Min.

Den Auftakt verpatzt

FCG-Herren „etwas beeindruckt“

Die Herren I sind als letztes Team des FC Gundelfingen in die neue Tischtennis-Saison gestartet – mit einer vermeidbaren 4:8-Niederlage gegen Siegertshofen II. Etwas beeindruckt vom „Corona-Modus“ (keine Doppel, keine Zuschauer) riefen die FCG-Akteure nicht ihre beste Leistung ab. M. Ferner und F. Mayershofer hielten die Hausherren noch im Spiel. Beide Spieler betrieben in der Folge mit ihren zweiten Siegen nur noch „Ergebniskosmetik“. Dennoch war deutlich mehr drin, da die Gundelfinger in den knappen Partien meist den Kürzeren zogen.

S. Fink, M. Ferner und V. Zähnle brachten die Gastgeber 3:0 in Front. Diesen Vorsprung bauten S. Hausmann, E. Lorenz und erneut S. Fink auf 6:1 aus. D. Peichl, S. Hausmann und E. Lorenz rundeten den Sieg ab.

Pascal Mayer (3), Timo Kamper (2) und Tung Vu erspielten einen souveränen 6:3-Heimsieg des FCG I gegen Königsbrunn. Beim 9:0 der „Zweiten“ in Deiningen überließen Julian Weng (3), Elias Schuster (3) und Finn Tausend (3) dem Gastgeber nur einen Satzgewinn. Ganz anders lief es für diese Mannschaft bei der 0:8-Niederlage beim TV Dillingen III. (MAYF)

