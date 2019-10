vor 5 Min.

Den Siegeswillen entdeckt

Nach nervösem Start beim Saisonauftakt steigern sich die VGG-Damen

Geglückter Saisonstart für die Gundelfinger Volleyballerinnen in die Kreisliga-Saison: Mit zwei Auswärtssiegen kehrte das Team aus Aichach zurück. Besonders aufhorchen lässt der klare Erfolg gegen Bezirksklassen-Absteiger Biberbach.

Nach den Abgängen von Hannah und Lisa Schuhmair sowie Sarah Knapp, die künftig für Vereine an ihren Studien- bzw. Arbeitsorten spielen, war vor dem Saisonstart nicht ganz klar, wo die Reise der VGG-Damen hingeht. Und auch der klare Sieg in der ersten Pokalrunde gegen den Kreisklassisten Großkötz, bei denen die beiden starken Neuzugänge Franziska Lukas und Chiara Mair ihr Debüt gaben, war noch kein richtiger Gradmesser. Entsprechend nervös verlief der Auftakt gegen Aufsteiger TSV Aichach II. Aufschlagfehler und Abstimmungsprobleme der VGG ermöglichten den Gastgeberinnen viele einfache Punkte. Satz eins ging verloren. Der gewonnene zweite Durchgang brachte nicht die nötige Ruhe, Aichach fing sich wieder und holte sich Satz drei – das Spiel stand auf Messers Schneide. Doch Gundelfingen steigerte sich und erkämpfte sich Satz vier. Der Widerstand war gebrochen, der Tiebreak am Ende eine klare Sache für die VGG (3:2 – 20:25, 25:11, 19:25, 25:23, 15:9).

Im zweiten Spiel gegen den SC Biberbach stand zusätzlich Stammstellerin Franziska Bäurle zur Verfügung. VGG-Trainer Jürgen Wetzstein konnte auf ein gewohntes Spielsystem wechseln, was für deutlich mehr Sicherheit sorgte. Damit war die Grundlage für das starke Gundelfinger Angriffsspiel gelegt – 3:0 (25:18, 25:18, 25:16). Trainer Wetzstein zeigt sich zufrieden: „Vor allem gegen Biberbach sah das schon richtig gut aus. Dass es im ersten Spiel noch holpern würde, war nach den zahlreichen Umstellungen fast zu erwarten. Gewurmt haben mich nur die zahlreichen Aufschlagfehler. Aber die Mannschaft hat dann ihren Siegeswillen entdeckt – das hat mir gut gefallen.“ (JW)

VG Gundelfingen: Lukas, Bäurle, Mair, Sa Dechant, Se. Dechant, Bay, Strobel, Steidle, Zielinski

