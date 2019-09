vor 17 Min.

Den Titel verteidigt

Tennis: Ein Dutzend Herren-Mannschaften kämpfen beim Höchstädter Raiffeisen-Teamcup um die nordschwäbische „Krone“. Voller Einsatz wird auch mit tollen Wetter belohnt.

Von Julia Däubler

Die SSV Höchstädt hatte 25. Raiffeisen-Teamcup Petrus auf ihrer Seite. Die zwölf besten Herren-Mannschaften aus den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries kämpften bei optimalen äußeren Bedingungen um die „Tenniskrone“. Titelverteidiger TC Donauwörth darf den Wanderpokal gehalten. Die Mannschaft knüpfte an den Erfolg des vergangenen Jahres an und holte sich zum sechsten Mal den Titel. Das Endspiel wurde 2:1 gegen den an Nummer eins gesetzten TC Dillingen gewonnen.

In der Gruppenphase marschierten die Donauwörther souverän am TSV Buttenwiesen und TC Nördlingen vorbei. Im Halbfinale traf der Vorjahressieger auf Wertingen. Benjamin Sömek und Matthias Lübbert spielten ihr Team mit zwei klaren Einzelsiegen ins Finale. Dort schlugen die Punktegaranten Sömek und Lübbert wieder zu, kämpften sich in ihren Einzeln jeweils durch einen harten Matchtiebreak zum Gesamtsieg. Matthias Lübbert war im Turnierverlauf mit vier Einzel- und zwei Doppelsiegen die tragende Säule der Donauwörther.

TCD schlägt auch Höchstädt

Turnierzweiter TC Dillingen schlug in der Vorrunde zuerst Bäumenheim und dann Gastgeber Höchstädt, wobei Filip Janczycki und Leon Pfeiffer beide Male ihre Einzelpartien holten. In der Halbfinalrunde gegen den FC Gundelfingen gewann Daniel Oszfolk sein Einzel, um dann gemeinsam mit Thilo Rinkenburger im Doppel 6:0/6:0 abzuräumen.

Die Mannschaft des FC Gundelfingen war motiviert, die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Im ersten Durchgang gegen den TSV Bissingen holten Alexander Daumann und Alexander Maier ihre Einzelpartien jeweils im Matchtiebreak. Im zweiten Durchgang marschierten die Gundelfinger souverän mit drei Siegen am BC Schretzheim vorbei in die nächste Runde. Im Finale kämpfte sich sowohl Maier im Einzel als auch Daumann und Dominik Förg im Doppel erfolgreich durch einen Matchtiebreak. Rang drei der Gesamtwertung war der Lohn für den FCG.

Der TC Wertingen traf im ersten Gruppenspiel auf den TC Hausen. Hier gewannen Manuel Bacher und Fabian Demharter Einzel wie Doppel. Ebenso erfolgreich war die Mannschaft in der nächsten Runde gegen den TSV Wittislingen. Fabian Demharter und Robert Fellinger siegten im Einzel, Bacher/Fellinger im Doppel. Schlussendlich erreichten die Wertinger – wie schon im Vorjahr – einen guten vierten Platz.

Bissingen fuhr in der Gruppe gegen den BC Schretzheim drei Punkte drei Punkte durch Otto Bschorer, Sebastian Schlund sowie Matthias Rettenberger/Benjamin Holzinger ein. Im nächsten Durchgang gegen den FC Gundelfingen gab es nur den Doppelpunkt durch Schlund/Holzinger. Im Halbfinale schlug die Mannschaft gegen Nördlingen auf und holte wieder dank Bschorer und Schlund zwei Punkte in den Einzeln. In der Finalrunde gegen den TC Hausen erspielten Rettenberger und Schlund nochmals zwei Punkte in den Einzeln, sodass die Bissinger am Ende auf dem fünften Tabellenplatz landeten.

Die Herren des TC Hausen schlugen in der ersten Runde den TSV Wittislingen. Michael Winter und Felix Weihmayer siegten im Einzel. Im Halbfinaldurchgang gegen Höchstädt punkteten Sebastian Bundschuh, Felix Weihmayer sowie Stefan Reumuth/Felix Weihmayer. Im Finale gegen Bissingen erkämpften sich Winter/Reumuth im Doppel noch einen Punkt, was den sechsten Tabellenplatz einbrachte. Das Ziel, den neunten Rang des Vorjahres zu verteidigen, haben die Hausener damit klar übertroffen.

Gastgeber Höchstädt auf Platz sieben

Gastgeber Höchstädt traf in der Vorrunde auf Bäumenheim (Siege durch Uli Nerlinger und Andreas Kraus). Im zweiten Durchgang gegen Dillingen sicherte das Doppel Nerlinger/Kraus den Ehrenpunkt holten. In der Finalrunde spielten sich die Höchstädter durch Siege von Nerlinger, Jens Schmitt und Nerlinger/Thomas Ebermayer auf Gesamtrang sieben.

Nach einer Pause in 2018 war der TC Nördlingen in diesem Jahr wieder beim Team-Cup dabei und wurde Achter. Auf den weiteren Rängen folgten der TSV Buttenwiesen, TC Bäumenheim, BC Schretzheim und TSV Wittislingen.

