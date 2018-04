vor 9 Min.

Der Doppelabstieg droht Lokalsport

Handball: Gundelfingens Damen blicken auf Herzogenaurach.

Die als Absteiger feststehenden Gundelfinger Handballer verloren ihr letztes Saisonauswärtsspiel beim zweitplatzierten Eichenauer SV klar mit 24:37-Toren. Bereits vor der Partie waren die Rollen klar verteilt. Die Gastgeber haben mindestens die Aufstiegs-Relegation sicher. „Natürlich war das heute gar nichts von uns. Jedoch bin ich sicher, dass wir zum Abschluss am Sonntag daheim gegen Dachau eine bessere Leistung bringen werden“, zeigt sich TVG-Keeper Manuel Haas optimistisch.

Bis zum 4:4 nach zehn Minuten konnten die Gundelfinger Paroli bieten, jedoch häuften sich anschließend technische Fehler. Dazu kamen mangelnder Einsatz und fehlendes Rückzugsverhalten. Eichenau nutzte dies gekonnt und zog bereits zur Halbzeit vorentscheidend davon. Auch im zweiten Abschnitt zeigte der TVG eine seiner schlechtesten Leistungen und geriet in Gefahr, völlig unterzugehen. Beim 35:18 war der größte Abstand erreicht. Der TVG hielt nun etwas dagegen und ließ mit fünf Toren in Folge den Rückstand schmelzen.

Bei den Damen des SV-DJK Taufkirchen war für Gundelfingen nichts zu holen. Schwächen in der Defensive öffneten dem Gastgeber den Weg zum Torerfolg. Im Angriff war der TVG durch die offensive Deckung der Gastgeber gefordert. Anspielfehler und Ballverluste waren die Folge. Nach dem Wechsel stellte sich aber vorübergehend Besserung ein, und in der 33. Minute fiel sogar der 14:14-Ausgleich. Gundelfingen hielt aber das Tempo nicht durch, Taufkirchen setzte sich wieder ab und gewann 33:26. Im Abstiegskampf sieht es nach aktuellem Stand in den Oberligen so aus, dass jeweils vier Teams aus den beiden bayerischen Landesligen absteigen müssen. Damit hätte es auch Gundelfingen als Viertletzten auf dem „Relegationsplatz“ erwischt. Die ganze TVG-Hoffnung ruht nun auf Herzogenaurach, das sich in der 3. Liga in der Abstiegsrelegation befindet. Sollte Herzogenaurach die Klasse halten, würde der TVG ebenfalls in eine Abstiegsrelegation gehen. (MSCH)

Themen Folgen