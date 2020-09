vor 16 Min.

Der FC Gundelfingen hält seinen Vorsprung

Sonthofens Verteidiger Ali Odaci (Mitte) versucht den FCG-Angreifer Benedikt Ost in den Griff zu bekommen, was mit Unterstützung von Manuel Schäffler (links) auch gelang. Allerdings führte das zum Elfmeter, den die Gundelfinger zum 1:1 im Spitzenspiel nutzen konnten.

Fußball-Landesliga Südwest: Im Spitzenspiel gegen den 1. FC Sonthofen drohte Gundelfingen eine Niederlage, doch ein Elfmeterpfiff verändert alles.

Von Walter Brugger

Am Ende kochten die Emotionen richtig hoch. In der 88. Minute hatte der Tabellenführer FC Gundelfingen im Spitzenspiel der Landesliga Südwest zum 1:1 ausgeglichen und damit den 1. FC Sonthofen weiter mit sieben Punkten auf Distanz gehalten. Doch nicht der Ausgleich an sich, sondern vielmehr die Entstehung führte zu heftigen Protesten vonseiten der Sonthofer.

FCG-Trainer Martin Weng zeigte ein Stück weit Verständnis: „Ich hätte mich wahrscheinlich über einen so späten Elfmeter auch aufgeregt.“ Wobei die Oberallgäuer den Pfiff überhaupt infrage stellten. „Das hat der Schiri doch gar nicht gesehen“, mutmaßte deren Sportlicher Leiter Bernd Kunze hinterher und meinte den Zweikampf zwischen FCG-Stürmer Benedikt Ost mit den Sonthofern Verteidigern Ali Odaci und Manuel Schäffler. Odaci bearbeitete Ost mit beiden Händen, Schäffler eilte hinzu und der junge Angreifer ging im Strafraum zu Boden. „Ich wurde gehalten und am Fuß getroffen“, schilderte Benedikt Ost die Situation.

Sehr schnell gepfiffen

„Es war ein Stück weit die Linie des Schiedsrichters, dass er kaum Zweikämpfe zugelassen und sehr schnell gepfiffen hat“, verweist Weng zurecht auf die Pfiffe in den vorausgegangenen 87 Minuten, die immer wieder Diskussionen nach sich zogen. In der Summe war Thomas Raßbach mit der Elfmeterentscheidung konsequent – und schickte obendrein Odaci mit Gelb-Rot vom Platz. Manuel Müller schnappte sich den Ball und traf zum 1:1.

Bitter war der Ausgleich für die Sonthofer, weil sie sich zu dem Zeitpunkt auf der Siegerstraße wähnten. Der ehemalige Drittliga-Spieler Andreas Hindelang hatte den Bayernliga-Absteiger in der 76. Minute in Führung gebracht, wobei der größte Anteil an dem Treffer Markus Notz gebührte. Der war dem Ball nachgesetzt und hatte das Missverständnis zwischen FCG-Verteidiger Michael Grötzinger und Keeper Dewein ausgenutzt. Grötzinger nahm später die Schuld auf seine Kappe.

Gundelfingen geht volles Risiko

FCG-Trainer Weng ging nun volles Risiko, brachte mit Johannes Hauf und Benedikt Ost zwei frische Angreifer und entblößte die Abwehr ein Stück zusehends. Was gut ging. „In der Summe war das 1:1 allemal verdient“, lautete das Fazit von Trainer Weng, nachdem seine Schützlinge gerade in der ersten Halbzeit dem Führungstreffer deutlich näher waren. Manuel Müller zielte zweimal nicht genau genug, Philipp Schmid wurde gemeinsam von Sonthofens Torwart Marco Zettler und Verteidiger Schäffler gestoppt – und unmittelbar nach dem Seitenwechsel tauchte Sandro Caravetta frei vor dem Allgäuer Schlussmann auf, doch Zettler reagierte glänzend. Erst danach kam der FCS auf und hatte durch Patrick Littig eine große Chance, der jedoch den Pfosten anvisierte.

