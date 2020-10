27.10.2020

Der Knoten ist geplatzt

Nach verhaltenem Start fällt Mörslingens erster Saisonsieg noch deutlich aus

Von Birgit Erdmann

Mit einem 7:1 schafften die Mörslinger Bayernliga-Kegler gegen Gast Bavaria Pasing im zweiten Saisonspiel ihren ersten Sieg (3365:2864). Tagesbester war SKKler Markus Büchner mit 604 Kegeln. Die ersten 60 Wurf liefen für das Startduo nicht wie gewünscht. Kapitän Bernd Steinbinder gewann, Thorsten Nippert unterlag zum 1:1-Zwischenstand (plus zwei Holz). Die Mittelpaarung mit Markus Fischer und Gerd Häusler spielte konzentriert – 3:1. Auch das Schlussduo Fabian Frank (588 Kegel)/Markus Büchner (604) zeigte eine überzeugende Leistung. Gast André Veit musste nach 60 Wurf verletzt aufgeben.

Ergebnisse: Steinbinder – Kull 1:0 (4:0/552:497), Nippert – Wöhle 0:1 (1:3/508:561), Fischer – Vogl 1:0 (3:1/566:544), Häusler – R. Weinack 1:0 (3:1/547:478), Frank – S. Weinack 1:0 (4:0/588:540), Büchner – Veit 1:0 (4:0/604:244)

In der Bezirksoberliga schlugen die gastgebenden Herren II den FV Gerlenhofen 6:2 (3255:3242). Andreas Engelmayer holte am Start einen Rückstand auf und erkämpfte sich noch seinen Punkt. Der nach 60 Wurf für Daniel Karmann eingewechselte Thorsten Nippert spielte fulminant auf (313 Holz) und drehte das Duell ebenfalls. In der Mittelpaarung gewann Uwe Färber, während Michael Baur verlor. Im Schlusspart gewann Kapitän Peter Laßmann klar. Wolfgang Lang fand nicht zu seinem Spiel und unterlag dem Tagesbesten Udo Bühler (573 Holz). Nur 13 Holz Gesamtdifferenz bedeuteten letztlich den Sieg für die Hausherren.

Ergebnisse: Engelmayer – Klose 1:0 (2:2/550:522), Karmann/Nippert – Hinke 1:0 (3:1/559:526), Färber – Lameira 1:0 (3:1/561:538), Baur – Archangee 0:1 (1:3/535:556), Laßmann – Ritlewski 1:0 (4:0/559:527), Lang – Bühler 0:1 (0:4/491:573)

Aufgrund der Corona-Situation hat der bayerische Verband entschieden, den Spielbetrieb 2020/21 vorerst bis zum 15. November zu unterbrechen. Eine Woche zuvor wird neu entschieden. Foto: Aumiller

