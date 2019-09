vor 21 Min.

Der Sieger 2020 wird schon 2019 ermittelt

Aber der neue Landkreis-Meister ist noch kein Kreis-Meister

Die Dillinger Hallenfußball-Landkreismeisterschaft 2020 findet bereits im Dezember 2019 statt – nach Futsal-Regeln. 30 Vereine machen bei der 38. Austragung des Raiffeisencups mit. Landrat Leo Schrell hat wieder die Schirmherrschaft übernommen, die Turnierleitung liegt in den Händen von Spielleiter Franz Bohmann. Die beiden Sieger der jeweils zwei Tagesendspiele aller vier Vorrunden qualifizieren sich für das Endturnier am Sonntag, 29. Dezember, in der Wertinger Stadthalle. Für das anschließend erstmalig durchgeführte Fußballkreis-Donau-Finale am Sonntag, 5. Januar 2020, in Wertingen qualifizieren sich der Landkreismeister, der „Vize“ und die beiden weiteren Halbfinalisten. Der Fußballkreis-Donau-Sieger fährt zur „Schwäbischen“ am Samstag, 11. Januar 2020, nach Günzburg. (gül)

Freitag, 13. Dezember 2019, in Syrgenstein: Eintracht Landshausen, SV Altenberg, SV Ziertheim-Dattenhausen, TSV Wittislingen, SG Lutzingen, FC Lauingen

Samstag, 14. Dezember 2019, in Höchstädt: SSV Höchstädt, SC Unterliezheim, Türk Gücü Lauingen, BC Schretzheim, SSV Dillingen, SSV Steinheim, SV Donaualtheim, FC Donauried

Freitag, 20. Dezember 2019, in Gundelfingen: FC Gundelfingen, SSV Glött, TV Gundelfingen, FC Weisingen, SV Aislingen, SG Bächingen-Medlingen, SV Holzheim, TSV Haunsheim

Samstag, 21. Dezember 2019, in Buttenwiesen: TSV Unterthürheim, FC Pfaffenhofen-Untere Zusam, TSV Wertingen, SV Roggden, VfL Zusamaltheim, BSC Unterglauheim, TSV Bissingen, TSV Binswangen

Sonntag, 29. Dezember 2019, in Wertingen, Stadthalle

