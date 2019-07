vor 41 Min.

Der Soundtrack der spanischen Geschichte

Ignacio Ribas Taléns liefert ein stimmungsvolles Konzert in der Basilika ab

Von Silvia Schmid

„Kompliment, ich wusste gar nicht, dass unsere Basilika-Orgel so viele spanische Klänge hervorbringen kann“, lobte Orgelbauer Norbert Bender die Klangfarben, die Organist Ignacio Ribas Taléns aus Andorra zur samstäglichen Orgelmatinee dem Instrument entlockte. Das stimmt natürlich nicht ganz. Kaum jemand kennt die Basilika-Orgel aus dem Hause Sandtner so gut wie Bender, stimmt er die Dame mit ihren 47 Registern und bis zu sechs Meter hohen Pfeifen doch jede Woche aufs Neue – weltweit übrigens ein einmaliger Service des Orgelbauers und Inhabers der Firma Orgelbau Sandtner. Allerdings kommt die für die iberische Orgelbaukunst so typische spanische Trompeteria bei uns nur sehr selten zum Einsatz und so bereitete Taléns mit seiner Reise durch „Iberische Landschaften“ den rund 200 Zuhörern ein ebenso besonderes wie gehaltvolles Hörvergnügen.

Die von ihm gespielte Mixtur der typisch spanischen Zungenregister, die auch in der Dillinger Orgel angelegt sind, beherrschen hierzulande nicht allzu viele Organisten in dieser Perfektion. Insbesondere mit dem ersten Teil seines Konzerts erweckte Taléns mit Werken portugiesischer und spanischer Meister aus dem 18. Jahrhundert spanische Geschichte zum Leben und machte sie für den Zuhörer hör- und spürbar. Es ist die Zeit der kulturellen Blüte Spaniens, aber auch des Erbfolgekrieges und seinen Folgen sowie territorialer Kämpfe Spaniens in Teilen Europas und darüber hinaus. Also nicht Kastagnetten und Flamenco, woran manch Spanienreisender heute bei „typisch spanischer Musik“ denken mag, sondern Trompeten, die zum Feldzug rufen, Märsche und heroische Siegesfanfaren prägen die Bilder, die einem dabei einfallen. Bisweilen dachte man, man höre die ergreifende Musik zu einem Historienfilm. Mit der im Genre der Filmmusik gängigen Mood-Technik ließ der Organist regelrecht den Soundtrack zur Geschichte Spaniens erklingen.

Anders der zweite Teil des Konzertes, in dem der gebürtige Valencianer Stücke zweier moderner spanischer Komponisten mit baskischen Wurzeln präsentierte. Die Kompositionen von Jose Maria Usandizaga und Jesús Guridi stehen sehr stark unter dem Eindruck der französischen Orgelschule. Mit dieser Auswahl gewährte Ignacio Ribas Taléns in seinem Konzert einen spannenden Einblick in die Bandbreite und Tiefe spanischer Orgelkunst.

Im Anschluss an das Konzert durften vorher angemeldete Besucher noch zum „Meet-and-Greet“ mit dem Künstler die Orgelempore betreten. Nach einer kurzen, hautnahen Konzert-Zugabe des Organisten, gab Orgelbauer Norbert Bender Einblicke in den Aufbau und die Funktionen der Basilikaorgel und beantwortete bereitwillig die Fragen der interessierten Konzertbesucher. Wie die Verantwortlichen des Dillinger Orgelsommers, Axel Flierl und Paul Olbrich, ankündigten, wird die Möglichkeit für Orgelführungen auch bei den kommenden Konzerten des Orgelsommers weiter angeboten. Interessierte können sich bei den Konzerten in Teilnehmerlisten eintragen.

